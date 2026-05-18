Se instala el frío polar en el AMBA:

Frío en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El frío se instala en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y marcará el ritmo de la semana con temperaturas bajas, sobre todo en las primeras horas del día. Según el pronóstico, tras un arranque con valores moderados, el termómetro comenzará a descender hasta alcanzar su punto más frío hacia mediados de semana, en un escenario que combina mínimas bajas y máximas contenidas.

El comportamiento responde al ingreso y permanencia de una masa de aire frío en niveles bajos de la atmósfera, lo que limita la recuperación térmica incluso durante la tarde. Así, el AMBA atraviesa un tramo con características más invernales, donde el dato clave ya no es solo el descenso inicial, sino cuánto tiempo se sostendrán estas condiciones.

El día más frío de la semana: cuándo se espera el pico

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el momento más intenso del frío se dará el jueves 21 de mayo, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 5 °C, con una máxima que apenas alcanzará los 13 °C. Esa jornada marcará el punto más bajo del período y reflejará el pleno impacto del aire frío sobre la región.

Frío polar en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El viernes continuará con valores similares, lo que confirma que no se trata de un episodio aislado, sino de un bloque de días consecutivos con temperaturas bajas, especialmente durante las madrugadas.

Cómo evolucionan las temperaturas día por día

Martes: mínima de 6 °C y máxima de 19 °C. Jornada con mayor amplitud térmica.

Miércoles: mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Empieza a sentirse más el frío.

Jueves: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C. El día más frío de la semana.

Viernes: mínima de 6 °C y máxima de 14 °C. Continúa el aire frío.

Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C. Leve recuperación.

Domingo: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C. Mejora gradual.

El recorrido muestra un claro descenso térmico hacia mitad de semana, seguido por una recuperación lenta y progresiva hacia el fin de semana.

¿Hasta cuándo seguirá el frío en el AMBA?

El frío más intenso se concentrará entre el jueves y el viernes, pero sus efectos se extenderán algunos días más. Recién hacia el fin de semana comenzará a notarse una suba gradual de las temperaturas, con mínimas que se acercarán a los 9 °C y máximas que volverán a ubicarse cerca de los 17 °C.

Sin embargo, esa mejora será progresiva y sin saltos bruscos, lo que indica que el clima seguirá siendo fresco, aunque menos riguroso.

Entonces, se puede decir que el frío polar no será un evento aislado, sino un fenómeno que se mantendrá por varios días en el AMBA. Entre el jueves y el viernes se sentirá con mayor intensidad, mientras que el alivio llegará de forma lenta hacia el cierre de la semana.

Así, el clima deja atrás cualquier resabio templado y entra en una fase donde las mañanas frías y las tardes moderadas serán protagonistas, marcando un período claramente dominado por el aire frío.