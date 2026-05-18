Alerta amarilla por frío extremo.

La semana comenzó con una ola polar en Argentina. En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por frío extremo en ocho provincias, donde las temperaturas se acercan a números más cercanos al invierno que al otoño.

Según el SMN, este nivel de alerta indica que las marcas térmicas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta amarilla por frío extremo: las zonas afectadas

Suroeste de Córdoba

Oeste, centro y norte de Santiago del Estero

Este de Salta

Formosa

Chaco (excepto la zona este)

Noreste de Santa Fe

Oeste y norte de Corrientes

Oeste y centro de Misiones

Alerta amarilla por frío extremo. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Cabe señalar que el SMN emite alertas por temperaturas extremas (frío o calor) cuando el clima puede tener impacto en la salud de la población, no solo cuando hace “mucho frío” en términos absolutos.

Cuando el organismo evalúa si emitir una alerta por frío extremo, no se basa únicamente en cuántos grados marca el termómetro, sino en un conjunto de variables que determinan cómo ese frío impacta en el cuerpo. Factores como la duración del evento (varios días consecutivos), la presencia de viento, la humedad y la falta de recuperación térmica durante la jornada pueden hacer que temperaturas moderadas en términos absolutos se sientan mucho más intensas.

Cuáles fueron las ciudades más frías de la Argentina este lunes 18 de mayo

Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico, las ciudades más frías en el inicio de la semana fueron las siguientes:

Maquinchao (Río Negro) : -7,6°C y una humedad del 78%.

Chapelcó (Neuquén) : -7,6°C y una humedad del 100%.

San Carlos de Bariloche (Río Negro) : -4,5°C y una humedad del 75%.

Esquel (Chubut) : -4°C y humedad del 82°.

Malargüe (Mendoza) : -4°C (ST de -6,4°C) y humedad del 78%.

La Quiaca (Jujuy) : -3,8°C y humedad del 50%.

Neuquén capital : -3,4°C y humedad del 86%.

Villa Reynolds (San Luis) : -3°C y humedad del 91%.

Ciudad Jardín Lomas del Palomar (Buenos Aires) : -1,8°C y humedad del 99%.

Azul (Buenos Aires): -1,6°C y humedad del 96%.

¿Qué condiciones deben darse para que nieve en Buenos Aires?

Los expertos en meteorología señalan que la primera condición indispensable es el ingreso de una masa de aire polar muy intensa. Este fenómeno debe provocar un descenso extremo de las temperaturas, llevando los valores en superficie hasta los 0 grados o incluso por debajo.

Pero el frío, por sí solo, no alcanza para que caiga nieve. También es necesaria la presencia de humedad y precipitaciones al mismo tiempo. Es decir, debe desarrollarse un sistema de inestabilidad que genere lluvias o lloviznas mientras el ambiente permanece extremadamente frío.

A esto se suma un tercer factor clave: las bajas temperaturas deben mantenerse no solo cerca del suelo, sino también en capas medias y altas de la atmósfera. Cuando el aire en altura es más templado, los copos de nieve se derriten antes de tocar el suelo y la precipitación termina convirtiéndose en lluvia.

En Buenos Aires, además, existe otro elemento que dificulta este tipo de fenómenos: la influencia del Río de la Plata y del océano Atlántico. Ambos cuerpos de agua moderan las temperaturas y hacen más complejo que el frío extremo se sostenga durante varias horas consecutivas. Por esa razón, los episodios de nieve acumulada en el AMBA son considerados excepcionales dentro de la historia climática argentina.