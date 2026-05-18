Frío polar en Buenos Aires esta semana.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inicia la semana marcada por un clima polar. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 18 de mayo se espera una temperatura mínima de 4 grados, un registro térmico más cercano al invierno que al otoño. Por su parte, la máxima será de 17 °C.

Ante este frío intenso, los ciudadanos del AMBA se preguntan cómo seguirá el tiempo el resto de las jornadas previas al fin de semana largo por le 25 de mayo.

Cómo sigue el clima esta semana

El pronóstico del SMN indica que las temperaturas se mantendrán de la siguiente manera los próximos días:

Lunes 18 de mayo: mínima de 4 °C y máxima de 17 °C. Cielo despejado.

Martes 19 de mayo: mínima de 5 °C y máxima de 19 °C. Cielo despejado.

Miércoles 20 de mayo: mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Cielo de algo a parcialmente nublado.

Jueves 21 de mayo: mínima de 5 °C y máxima de 14 °C, con cielo mayormente nublado.

Viernes 22 de mayo: mínima de 6 °C y máxima de 14 °C, con cielo parcialmente nublado.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

Por qué se habla de un pulso de aire polar en Buenos Aires

El descenso térmico previsto para los próximos días en el AMBA se asocia al ingreso de un pulso de aire frío de origen polar, una masa que avanza desde el sur y se instala en niveles bajos de la atmósfera. Meteorólogos señalan que este tipo de fenómeno no implica necesariamente una ola de frío extrema, pero sí un descenso marcado y sostenido de las temperaturas, especialmente en las primeras horas del día.

El término “pulso” se utiliza debido a que se trata de un ingreso definido y relativamente concentrado de aire frío, que modifica el escenario térmico en poco tiempo. En este caso, su impacto se verá reflejado en mínimas muy bajas, cercanas a los 0 °C, y en una recuperación limitada durante la tarde, consolidando un clima más invernal.

Cómo seguirá el clima después de los días más fríos

Una vez atravesado el pico más intenso del frío, las temperaturas mostrarán una leve recuperación gradual, aunque sin cambios bruscos. Las mínimas tenderán a subir algunos grados y las máximas se estabilizarán, pero dentro de un rango todavía fresco, típico de una etapa otoñal avanzada.

Este comportamiento indica que el frío no desaparecerá de forma inmediata, sino que seguirá presente en un formato más moderado. De esta manera, el AMBA pasará de un período de mayor intensidad térmica a uno de estabilidad con temperaturas frescas, donde el clima mantendrá su perfil invernal, pero con menor efecto extremo.