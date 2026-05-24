Tedeum con el presidente Milei Foto: Presidencia

Cada 25 de Mayo, Argentina no solo recuerda el nacimiento de la Primera Junta: también revive un rito heredado de Europa cristiana que se transformó en “marca de época” desde 1810. ¿De dónde sale el Tedeum y qué se celebra realmente bajo las bóvedas de la Catedral?

¿Qué es el tedeum y qué significa su nombre?

“Te Deum laudamus” se traduce, en su forma más conocida, como “A ti, oh Dios, te alabamos”: son las primeras palabras del himno latino que funciona como un gran canto de alabanza y acción de gracias.

En la práctica católica, no es un “canto más”: se usa en celebraciones solemnes y en momentos institucionales especiales, justamente por su carácter público de gratitud.

En español, cuando se lo nombra como sustantivo común, se escribe “tedeum”, aunque su forma original en latín sea Te Deum.

Un himno del cristianismo antiguo y una autoría discutida

Durante siglos se repitió una escena casi cinematográfica: que el himno fue improvisado por San Ambrosio y respondido por San Agustín en el bautismo de este último (año 387). Sin embargo, esa escena pertenece más a la tradición que a la certeza histórica.

La Catedral en época colonial Foto: Archivo

Lo que sí está comprobado es que el tedeum es muy antiguo, originado entre los siglos IV y V, y que su autoría sigue siendo incierta, con hipótesis que incluyen al obispo Nicetas de Remesiana.

¿Por qué fue tan importante en Europa?

Porque el texto funciona como una “síntesis cantada” de fe y gratitud: convoca a la alabanza de ángeles, profetas, apóstoles y mártires, y concluye con súplicas por el pueblo.

Por eso fue adoptado durante siglos en ceremonias solemnes, desde coronaciones hasta celebraciones públicas, y permanece en la actualidad dentro de la Liturgia de las Horas en fechas especiales.

Del Virreinato a la Revolución: cómo llegó al 25 de Mayo argentino

En el Río de la Plata colonial, el tedeum formaba parte del protocolo institucional: una ceremonia donde el poder político y religioso se mostraban unidos.

Con la llegada de la Revolución de Mayo de 1810, ese rito fue resignificado. Ya no se trataba de rendir homenaje al virrey, sino de celebrar el nacimiento de un nuevo orden político.

El primer tedeum patrio no fue el 25: fue el 30 de mayo de 1810

Un dato poco conocido: el primer tedeum vinculado a la Revolución no se realizó el 25 de mayo, sino el 30 de mayo de 1810.

Miembros de la Primera Junta Foto: Archivo

Un bando de la Primera Junta ordenaba asistir a una misa solemne en la Catedral “en acción de gracias por la instalación de la Junta”.

Incluso, el texto pedía mantener respeto hacia el ex virrey Cisneros, reflejando el delicado equilibrio político de la época.

Entonces, ¿qué se celebra cada 25 de Mayo?

El 25 de Mayo conmemora la formación de la Primera Junta de Gobierno en 1810, paso clave hacia la independencia argentina.

Con el tiempo, el tedeum quedó fijado como la ceremonia principal de esa fecha: un acto simbólico que mezcla historia, política y religión.

Hoy se realiza en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, con la presencia del presidente, funcionarios y representantes de distintos credos, reforzando su valor institucional.

Tres claves para entender por qué el tedeum sigue vigente

Es anterior a la Argentina: nace en los primeros siglos del cristianismo.

Fue clave en 1810: la Junta lo utilizó para legitimar el nuevo gobierno ante la sociedad.

Tiene reglas litúrgicas propias: no es una misa común, sino un himno con funciones específicas.

Preguntas frecuentes