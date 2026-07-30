Hugo Rohrmann, ingeniero hídrico: “El ‘fenómeno del niño’ puede durar un año” y traerá en Argentina lluvias y grandes crecientes

⚠️ El fenómeno de El Niño llega con más fuerza y amenaza con grandes inundaciones | #26Planeta

El mundo está en alerta por los eventos climáticos que se profundizan cada vez con mayor fuerza y presencia en gran parte del planeta. Es por ello que los expertos meteorológicos advierten de que este año se espera un fenómeno de El Niño más potente que los anteriores y que traería consecuencias drásticas en varias regiones.

Argentina no está aislada a las consecuencias del llamado Súper Niño y se espera que el fenómeno se notará en el país con mayor efecto a partir de esta segunda mitad de año.

En ese alarmante contexto, se esperan crecidas de gran magnitud en los ríos principales como el Uruguay, el Paraná y el Iguazú. Además, las fuertes lluvias y tormentas generarán inundaciones en las zonas que se encuentran cercanas a estos cuerpos de agua, lo que genera preocupación y alarma.

Cuándo llega el Súper Niño a la Argentina

Expertos advierten para tomar medidas preventivas para evitar una devastación sobre todo en la región mesopotámica de Argentina. Además, aseguran que el fenómeno de El Niño permanecería activo hasta los primeros meses de 2027 y los efectos sobre las lluvias no son inmediatos porque la atmósfera necesita entre dos y cuatro meses para responder al calentamiento anómalo del océano Pacífico.

Las mayores crecientes se verán a partir de octubre, cuando comienza la temporada de lluvias y sumado al efecto climático se generarían grandes crecientes y posteriores anegamientos.

Durante julio, el comportamiento del río Paraná fue de estabilidad con leves oscilaciones en gran parte de su recorrido por el Litoral. Hubo subas y bajas pero muy por debajo de las marcas de alerta y evacuación.

Una situación diferente se observó en el río Iguazú. Durante la última semana de julio el caudal experimentó un ascenso abrupto como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas sobre su cuenca en el sur de Brasil.

En tanto, el río Paraguay mantuvo un comportamiento estable durante todo el mes, sin variaciones significativas. Una situación similar presentó el río Bermejo, que al no haberse iniciado aún la temporada de deshielo en la cordillera, no se esperan aportes extraordinarios desde la alta cuenca.

A pesar de qué todo está en los carriles normales, el alerta del super Niño genera preocupación y la advertencia de los especialistas para tener recaudos y prevenir los desastres que podría generar en Argentina este fenómeno climático.

¿Cuáles son los signos de El Niño que las comunidades deben observar?

Las comunidades deberían mirar señales tempranas en el clima local, el agua, la salud y la producción. El Niño suele alterar los patrones de temperatura y lluvias a escala global, aumentar la probabilidad de eventos extremos y afectar sectores sensibles como agricultura, agua, energía y salud.

Cambios en el régimen de lluvias

Uno de los primeros indicios es que las lluvias empiezan a comportarse de manera anormal: pueden aparecer precipitaciones más intensas, tormentas fuera de época o, por el contrario, períodos más prolongados sin lluvia, según la región. La OMM advierte que El Niño puede modificar los patrones de temperatura y precipitación y aumentar el riesgo de clima extremo.

Crecidas repentinas e inundaciones

En regiones donde El Niño favorece lluvias por encima de lo normal, es clave observar crecidas rápidas de arroyos, saturación de suelos, anegamientos urbanos y desbordes. La OMM y Naciones Unidas advierten que un evento de El Niño puede incrementar riesgos de lluvias intensas e inundaciones en ciertas zonas.

Impacto temprano en cultivos y ganado

Las señales pueden aparecer en el campo: retrasos en siembras, estrés térmico en animales, pérdida de humedad del suelo, aparición de plagas o enfermedades, o daños por exceso de agua. La OMM remarca que El Niño afecta sectores climáticamente sensibles como agricultura, agua y medios de vida.

Señales sanitarias

También pueden aparecer efectos indirectos: golpes de calor, problemas respiratorios por humo o polvo, enfermedades transmitidas por mosquitos tras lluvias intensas o acumulación de agua, y dificultades en el acceso a agua segura. La OMM destaca que los impactos de El Niño pueden alcanzar sectores como salud, agua y medios de vida.