Ley de Tierras: el Gobierno acelera negociaciones para conseguir los votos en el Senado

El Gobierno acelera negociaciones para conseguir los votos en el Senado por la Ley de Tierras Foto: -

El oficialismo busca conseguir los votos para avanzar con la Ley de Tierras, objetivo para el cual ya activó una ronda de reuniones con legisladores propios y aliados de cara al nuevo intento por debatir el proyecto en el Senado el 6 de agosto. Desde el Gobierno reconocen que aún no existen certezas sobre las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa tras largas negociaciones con el Ministerio de Desregulación.

Con ese objetivo en mente, la senadora Patricia Bullrich programó encuentros para la próxima semana con integrantes de su bloque y con sectores dialoguistas para llegar a la definición del respaldo al proyecto que impulsa el Ejecutivo. De este modo, el proyecto llega en su decimoquinta versión luego de las conversaciones que mantuvo la legisladora con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La senadora Patricia Bullrich programó encuentros para la próxima semana con integrantes de su bloque y con sectores dialoguistas para llegar a la definición del respaldo al proyecto de Ley de Tierras que impulsa el Ejecutivo Foto: X @SenadoArgentina

¿Qué dice la reforma de la Ley de Tierras?

El punto que genera mayor conflictividad en la reforma de la Ley de Tierras es especialmente el régimen para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

“La ley es favorable a la producción y va a generar fuentes de trabajo. La tierra va a estar relacionada con la producción, donde no se pierde ninguna soberanía, se van a permitir inversiones y generación de empleos”, afirmó el senador libertario Bartolomé Abdala para TN. En este sentido, el oficialismo afirma que defienden los cambios porque “favorecerán la producción y las inversiones”.

Las resistencias al proyecto son varias y una de ellas tiene foco en Misiones, donde el Frente Renovador de la Concordia atraviesa una fuerte crisis política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder provincial Carlos Rovira.

Hugo Passalacqua, Misiones, NA

Por su parte, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut aún no han anticipado sus votos. Por otro lado, el diputado nacional y exgobernador Oscar Herrera Ahuad hizo público su rechazo al proyecto y señaló que su eventual aprobación pondría en riesgo la producción, el ambiente y la soberanía de la provincia. “Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, afirmó.

La Iglesia Católica también cuestionó el proyecto en una carta enviada a los senadores nacionales por parte de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas. Pidieron que “quienes debatan esta iniciativa guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”.

¿Cómo viene la búsqueda de consensos por la Ley de Tierras?

En materia de consensos, el oficialismo tiene en cuenta que Victoria Villarruel no presidirá la sesión ante un viaje de Javier Milei a Colombia que la deja enmarcada en el rol de presidenta. Así, el debate quedará en manos de Bartolomé Abdala.

El debate quedará en manos de Bartolomé Abdala por la ausencia de Victoria Villarruel. Foto: NA

Sin embargo, la postura de la vicepresidenta ante la liberalización de la venta de tierras a extranjeros es negativa y así lo expresó en redes sociales en el marco de un intercambio con Lilia Lemoine en el que señaló: “Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

De este modo, el oficialismo considera que la ausencia de la vicepresidenta elimina la posibilidad de un eventual desempate negativo como aquel protagonizado por el exvicepresidente Julio Cobos en la votación por las retenciones en el año 2008 con su voto “no positivo”.

¿Cuál es la postura de la UCR ante las modificaciones a la Ley de Tierras?

La Unión Cívica Radical, presidida por Eduardo Vischi, tiene como posición predominante el acompañamiento a la iniciativa del Gobierno ya que consideran que la redacción final del proyecto contará con siete de diez integrantes del bloque a favor. Por su parte, los rechazos corresponden a Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, y el voto indefinido es de Flavio Fama.

Los rechazos de la Unión Cívica Radical corresponden a Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger y el voto indefinido es de Flavio Fama. Foto: Nuevos Papeles

Paralelamente, la conducción nacional de la UCR difundió un comunicado oficial firmado por Leonel Chiarella en el que cuestionó la propuesta oficial al advertir que “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional”.

En el documento recordaron además que la ley vigente que data del 2011 dispone que las personas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del territorio nacional, impide la adquisición de terrenos ubicados en zonas fronterizas y establece un tope de 1.000 hectáreas en la región núcleo.

Cuál es la estrategia libertaria con el proyecto de la Ley de Tierras

Bullrich citó a los senadores de La Libertad Avanza para el miércoles, antes de que se retome la sesión. Además, encabezará un encuentro con legisladores de bloques dialoguistas en las oficinas de la Unión Cívica Radical, ubicadas en el segundo piso del Palacio Legislativo.

La reunión tendrá como finalidad confirmar con exactitud el número de apoyos con los que cuenta el oficialismo y cerrar la versión final del proyecto que será debatido en el recinto.

La senadora confía en reunir los 21 votos del bloque libertario y los tres del PRO, liderado por Martín Goerling Lara, con la reincorporación de Andrea Cristina luego de su licencia por maternidad. A esos respaldos buscará agregar los de Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza.

Patricia Bullrich confía en reunir los 21 votos del bloque libertario y los tres del PRO. Foto: X @PatoBullrich

Asimismo, La Libertad Avanza intentará conseguir adhesiones provenientes de la interna política de Misiones, en particular por la afinidad entre Carlos Arce y Carlos Rovira. emás por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, representantes de También procurará obtener el respaldo del bloque Convicción Federal, presidido por Carolina Moisés e integrado adTucumán y Catamarca, respectivamente. Ambos legisladores responden a provincias gobernadas por Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, mandatarios que sostienen una relación cercana con la Casa Rosada.

Ley de Tierras: el estado de negociación con las provincias

En la previa del anterior intento por tratar la iniciativa, se había consensuado un texto que otorgaba a las provincias participación en las decisiones relacionadas con la venta de tierras rurales.

Esa propuesta no contaba, en un primer momento, con el aval de Federico Sturzenegger. Por ese motivo, el ministro envió al Senado al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y mantuvo contactos con distintos legisladores para advertir que, en caso de aprobarse esa versión, el Poder Ejecutivo avanzaría con un veto. Sin embargo, esa postura se modificó luego del encuentro que Sturzenegger mantuvo con Bullrich el jueves pasado, donde terminó dando su conformidad al nuevo texto.

Pese a ese cambio, la Casa Rosada conserva su objetivo principal: suprimir las restricciones para la venta de tierras rurales a ciudadanos extranjeros. La única excepción prevista son los inmuebles ubicados en zonas de frontera, cuya transferencia requeriría una autorización conjunta de la Nación y de las provincias.