Andrés Watson supervisó el renovado parque lumínico del barrio número 67 full LED en Florencio Varela. Foto: prensa.

Como parte de la decisión del intendente Andrés Watson de optimizar la red pública de alumbrado, finalizaron los trabajos de modernización del sistema lumínico en el barrio Don José.

Durante una recorrida realizada en la tarde del jueves por la intersección de La Rastra y El Indio, el jefe comunal dialogó con vecinos y destacó que “el aporte de la población a través de las tasas posibilitó la realización de estos trabajos”.

En ese marco, Andrés Watson precisó que se instalaron 341 nuevas luminarias, lo que permitió superar las 32.400 en todo el distrito. Además, adelantó que próximamente concluirán obras similares en los barrios Libertad, El Parque y San Francisco Oeste.

Andrés Watson supervisó el renovado parque lumínico del barrio número 67 full LED en Florencio Varela. Foto: prensa.

Por último, el intendente reafirmó su compromiso de completar la modernización del sistema de alumbrado público en todo Florencio Varela antes del 10 de diciembre de 2027.

Los vecinos también destacaron el impacto positivo de las obras. Hugo Martínez, quien vive en el barrio desde hace más de 30 años, expresó su satisfacción por los avances: “Mis viejos lo anhelaban y no llegaron a verlo, pero mis hijos sí”. Además, señaló que la nueva iluminación favorece las actividades del club de fútbol Los Naranjos, ya que “los chicos pueden quedarse hasta más tarde, sin miedo”.

Andrés Watson supervisó el renovado parque lumínico del barrio número 67 full LED en Florencio Varela. Foto: prensa.

Por su parte, Fátima Albarracini, residente de la zona desde hace dos décadas, aseguró que la mejora era necesaria. “Antes, por la oscuridad, no podíamos salir de noche y los remises no entraban al barrio”, recordó. En contraste, destacó que ahora “hay mucho más movimiento en las calles”.

A su vez, Carlos Sandoval sostuvo que la nueva iluminación transformó el barrio: “Fue un cambio muy positivo. La iluminación mejoró el aspecto de la zona y nos permite transitar con mayor seguridad”.

Andrés Watson supervisó el renovado parque lumínico del barrio número 67 full LED en Florencio Varela. Foto: prensa.

De la recorrida también participaron el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo, y la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro.