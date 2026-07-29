Se complica el clima en Buenos Aires: tormentas fuertes, ráfagas de 50 km/h y posible ciclogénesis

Tormentas fuertes, ráfagas y posible ciclogénesis en el AMBA. Foto: Reuters

El clima en Buenos Aires volverá a cambiar en las próximas horas con la llegada de tormentas y un aumento marcado de la inestabilidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance de un sistema de baja presión podría favorecer una posible ciclogénesis, un fenómeno capaz de intensificar las lluvias y generar condiciones adversas en el Área Metropolitana y sus alrededores.

El punto más complejo del pronóstico estaría acompañado por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría complicar la circulación y las actividades al aire libre. En este escenario, la atención estará puesta en cuándo comenzarán las precipitaciones, qué zonas sentirán con más fuerza el deterioro del tiempo y cómo evolucionará el clima después del paso de las tormentas sobre Buenos Aires.

La posible ciclogénesis que podría intensificar el mal tiempo

El cambio de tiempo previsto para Buenos Aires podría estar asociado a una posible ciclogénesis, un proceso meteorológico que se da cuando se forma o profundiza un sistema de baja presión. En términos prácticos, este fenómeno puede potenciar la inestabilidad, favorecer el desarrollo de lluvias y tormentas fuertes y aumentar la intensidad del viento en superficie, especialmente cuando coincide con altos niveles de humedad y el avance de aire más frío.

Para el viernes 31 de julio, el pronóstico marca el momento más delicado de la semana, con tormentas fuertes durante la tarde y la noche y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Si finalmente se consolida este escenario de baja presión, el mal tiempo podría sentirse con mayor intensidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires y alrededores, con calles mojadas, baja visibilidad, viento sostenido y condiciones poco favorables para actividades al aire libre.

Cuándo empiezan las tormentas fuertes en Buenos Aires

Las tormentas fuertes en Buenos Aires llegarían el viernes, luego de un jueves con cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 31 km/h. Según el pronóstico del SMN, el día comenzará con temperaturas más altas que en las jornadas previas, con una mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C, pero el cambio más importante se dará hacia la tarde y la noche, cuando se espera el avance de las lluvias y tormentas.

Ese tramo horario será el más relevante para seguir de cerca, ya que las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, chaparrones y un marcado deterioro del clima. Por eso, quienes tengan traslados, actividades al aire libre o planes para el viernes deberán prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Ráfagas de hasta 50 km/h: cómo impactará el viento en Buenos Aires

El viento será uno de los principales factores del cambio de clima. Durante el viernes, las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente durante la tarde y la noche, en coincidencia con el momento de mayor inestabilidad. Esta intensidad puede generar complicaciones en la circulación, caída de ramas, movimiento de objetos sueltos y una sensación de mayor incomodidad en la vía pública.

Además, el viento fuerte combinado con tormentas puede reducir la visibilidad y hacer más riesgosa la circulación. En estos casos, se recomienda asegurar elementos en balcones, patios y terrazas, evitar permanecer debajo de árboles y circular con precaución si las lluvias coinciden con las ráfagas más intensas.

Lluvias, chaparrones y descenso de temperatura: el clima día por día

Jueves: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 31 km/h.

Viernes: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C con tormentas fuertes y ráfagas de 50 km/h durante la tarde y noche.

Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 19 °C con chaparrones a la madrugada/mañana.

Domingo: mínima de 8 °C y máxima de 16 °C con día parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo mayormente nublado.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

Después del tramo más inestable del viernes, el clima en Buenos Aires comenzaría a mejorar de forma progresiva durante el sábado. Si bien todavía se esperan chaparrones durante la madrugada y la mañana, el resto del día tendería a mostrar una disminución de las precipitaciones, con una mínima de 15 °C y una máxima de 19 °C.

La mejora más clara llegaría el domingo 2 de agosto, cuando ya no se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C. Para el lunes, el tiempo se mantendría mayormente nublado, con temperaturas de entre 9 °C y 17 °C, lo que indica que el mal tiempo perderá fuerza y dará paso a un escenario más estable, aunque con mañanas frescas tras el paso de las tormentas.

Qué es una ciclogénesis y por qué puede afectar el clima

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un ciclón extratropical, es decir, un sistema de baja presión que puede modificar de forma marcada las condiciones del tiempo. No significa necesariamente un fenómeno extremo, pero sí puede generar un escenario más dinámico, con aumento de nubosidad, lluvias, tormentas, viento y cambios bruscos de temperatura.

En el caso de Buenos Aires, una posible ciclogénesis puede afectar el clima porque ayuda a organizar la inestabilidad y a reforzar la circulación de viento. Esto explica por qué el viernes aparece como el día más complicado del pronóstico, con tormentas fuertes, ráfagas de hasta 50 km/h y posterior ingreso de aire más fresco hacia el fin de semana.