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Tarjeta SUBE: cómo conseguir el descuento del 55% en el transporte público y quiénes pueden solicitarlo

El beneficio permite acceder a un importante descuento en el valor del boleto de los servicios de transporte que integran el sistema, lo que representa un significativo alivio para quienes utilizan colectivos, trenes y otros medios de manera habitual.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Cómo conseguir el descuento del 55% en el transporte público con la tarjeta SUBE.
Cómo conseguir el descuento del 55% en el transporte público con la tarjeta SUBE. Foto: enelsubte
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En un escenario donde las tarifas de transporte tienen cada vez más peso en la economía de los hogares, la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE se mantiene como una de las principales herramientas de asistencia para millones de usuarios. El beneficio permite acceder a un descuento del 55% en el valor del boleto de los servicios de transporte que integran el sistema, lo que representa un significativo alivio para quienes utilizan colectivos, trenes y otros medios de manera habitual.

No obstante, el acceso al descuento no es automático. Aunque una persona perciba prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) u otros programas alcanzados por el beneficio, es necesario realizar un trámite previo para habilitarlo. Para ello, los usuarios deben registrar su tarjeta SUBE y activar la Tarifa Social Federal antes de comenzar a utilizarla en los servicios de transporte adheridos.

La Tarifa Social Federal de la SUBE se mantiene como una de las principales herramientas de asistencia. Foto: Argentina.gob.ar

Tarifa Social SUBE: quiénes pueden acceder al descuento del 55% en el transporte

La Tarifa Social Federal está destinada a distintos grupos alcanzados por programas sociales y previsionales del Estado. Entre ellas:

  • Jubilados y pensionados
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluidas las pensiones por invalidez y para madres de siete hijos
  • Personas que cobran el Seguro por Desempleo
  • Personal de casas particulares
  • Monotributistas sociales
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas
  • Estudiantes que perciben las Becas Progresar
  • Beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Cómo tramitar la Tarifa Social SUBE y obtener el beneficio paso a paso

El trámite puede hacerse de manera gratuita desde Mi ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo o en un Centro de Atención SUBE. A continuación, el paso a paso para hacerlo online:

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  1. Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  2. Acceder al apartado “Programas y beneficios”.
  3. Seleccionar la opción “Generar PIN SUBE”.
  4. Copiar el código de seis dígitos que entrega el sistema.
  5. Asociar ese PIN a la cuenta de la tarjeta SUBE registrada.
El beneficio permite acceder a un descuento del 55% en el valor del boleto de los servicios de transporte. Foto: Secretaría de Transporte

Cómo activar la Tarifa Social SUBE para acceder al descuento del 55%

Una vez aprobada la Tarifa Social Federal, hay que activar el beneficio para que el descuento comience a aplicarse. La activación puede realizarse de dos maneras diferentes:

  • Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
  • Utilizando la aplicación oficial SUBE desde un teléfono celular con tecnología NFC.

La gestión es completamente gratuita y la activación se realiza en el instante. A partir de allí, cada viaje abonado con la tarjeta SUBE registrada contará con un 55% de descuento sobre el valor del boleto en los medios de transporte adheridos al programa.

SUBETransporte públicoDescuentos
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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