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El tiempo en Tierra del Fuego hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 1°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -4° para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Nubes y claros
-2°
Viento
Noroeste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Sur 2 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-2°
Viento
Sureste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 24 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan -2° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los -1°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 1°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:25
Puesta del sol17:54
Horas de luz8h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:25 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 8h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 24 - 19 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 24 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 20 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -3° -3° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 -2° -2° Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -2° -2° Noroeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -3° -3° Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -3° -3° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -2° -2° Noroeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -2° -2° Noroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 -3° -3° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 -2° -2° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 -1° -1° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sur 2 - 12 km/h 0% Cubierto
18:00 -1° Sureste 1 - 9 km/h 0% Cubierto
19:00 -1° Sureste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -1° -1° Sur 3 - 10 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
21:00 -1° -1° Sureste 3 - 11 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
22:00 -2° -2° Sureste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -2° -2° Sureste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -3° -3° Este 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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