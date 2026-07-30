Uno por uno, los cinco proyectos adheridos al RIGI que tendrán la intención de reactivar la economía argentina

Con la reciente incorporación de un nuevo emprendimiento, el sector del litio consolida su peso dentro del esquema de grandes inversiones. Ya son cinco los proyectos mineros que lograron adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el programa de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios sancionado como parte de la Ley Bases según el Gobierno ofrece estabilidad por un plazo de 30 años.
En conjunto, las cinco iniciativas totalizan compromisos de inversión por US$5518 millones y tienen un impacto productivo directo sobre la región del NOA, abarcando a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Según las proyecciones oficiales y empresarias, el desarrollo de estos emprendimientos traccionará la creación de más de 10.100 puestos de trabajo, sumando empleos directos e indirectos.
El mapa de inversiones combina tanto la ampliación de yacimientos que ya se encuentran en plena etapa operativa como el desarrollo de complejos completamente nuevos. Además, gran parte de los proyectos está orientada a la producción de carbonato de litio equivalente mediante diversas innovaciones tecnológicas, destacándose la implementación de métodos de extracción directa de litio (DLE), valorados en la industria por registrar un menor impacto ambiental en comparación con las tradicionales pozas de evaporación.
Uno por uno: los cinco proyectos aprobados bajo el RIGI
El listado de iniciativas que ya operan bajo el paraguas de los beneficios del RIGI se compone de la siguiente manera:
- Proyecto Rincón (Salta): aprobado en mayo de 2025 y a cargo de Rincón Mining PTY LTD. Sucursal Argentina, es el de mayor envergadura del grupo. Contempla una inversión de US$2744 millones para producir inicialmente 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio —con un potencial de expansión a 60.000— utilizando tecnología DLE. Se proyectan 1985 puestos de trabajo.
- Ampliación Cauchari Olaroz (Jujuy): desarrollado por Minera Exar, el plan prevé la construcción de nuevos pozos, pozas de evaporación y una planta adicional para sumar 45.000 toneladas anuales y llegar a un total de 85.000 t/año. Demanda una inversión de US$1241 millones y generará 1787 empleos.
- Planta Liex S.A. (Catamarca): la incorporación más reciente al régimen contempla la construcción de una planta de proceso con capacidad para 40.000 toneladas anuales mediante extracción directa. Es el proyecto que mayor volumen de empleo promete, con 4406 puestos y una inversión de US$710 millones.
- Proyecto Hombre Muerto (Catamarca): impulsado por Galán s.d.e., apunta a una producción de 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. Cuenta con una inversión de US$292 millones y un estimado de 670 empleos.
- Expansión Fase 1b - Proyecto Fénix (Catamarca): a cargo de Minera del Altiplano, busca incrementar la capacidad productiva mediante nuevas plantas de procesamiento, infraestructura de soporte y mayor abastecimiento de gas natural. Demanda US$531 millones y prevé 1273 puestos de trabajo.