Uno por uno, los cinco proyectos adheridos al RIGI que tendrán la intención de reactivar la economía argentina

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES AGOSTO 18: El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó una inversión minera por US$13.300 millones en las provincias de San Juan y Catamarca. “Glencore, una de las empresas mineras más importantes del mundo, presentó hoy dos nuevos proyectos de minería de cobre al RIGI: Pachón, en la provincia de San Juan, y Minera Agua Rica, en Catamarca”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo en redes sociales. FOTO (ARCHHIVO)/ NA. Foto: NA

Con la reciente incorporación de un nuevo emprendimiento, el sector del litio consolida su peso dentro del esquema de grandes inversiones. Ya son cinco los proyectos mineros que lograron adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el programa de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios sancionado como parte de la Ley Bases según el Gobierno ofrece estabilidad por un plazo de 30 años.

En conjunto, las cinco iniciativas totalizan compromisos de inversión por US$5518 millones y tienen un impacto productivo directo sobre la región del NOA, abarcando a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Según las proyecciones oficiales y empresarias, el desarrollo de estos emprendimientos traccionará la creación de más de 10.100 puestos de trabajo, sumando empleos directos e indirectos.

El mapa de inversiones combina tanto la ampliación de yacimientos que ya se encuentran en plena etapa operativa como el desarrollo de complejos completamente nuevos. Además, gran parte de los proyectos está orientada a la producción de carbonato de litio equivalente mediante diversas innovaciones tecnológicas, destacándose la implementación de métodos de extracción directa de litio (DLE), valorados en la industria por registrar un menor impacto ambiental en comparación con las tradicionales pozas de evaporación.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Uno por uno: los cinco proyectos aprobados bajo el RIGI

El listado de iniciativas que ya operan bajo el paraguas de los beneficios del RIGI se compone de la siguiente manera: