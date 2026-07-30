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Aumentos en agosto 2026: uno por uno, las subas en las tarifas de colectivos, trenes, subtes y peajes

A partir del 1° de agosto, el esquema de transporte público en el AMBA sufrirá una nueva actualización tarifaria. Las tarifas de trenes, colectivos, subtes y peajes.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Tren, trenes, transporte, Trenes Argentinos.
Tren, trenes, transporte, Trenes Argentinos. Foto: NA.
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Moverse por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será más caro a partir de este sábado 1° de agosto. De acuerdo con el mecanismo de actualización mensual que contempla la inflación sumada a dos puntos porcentuales adicionales, los cuadros tarifarios del transporte público y los peajes porteños sufrirán nuevos incrementos que ensanchan la brecha de costos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.

El ajuste dispuesto marca un alza del 3,9% para las líneas y servicios que dependen de la administración porteña, mientras que el transporte bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires subirá un 4,4%. A su vez, el Gobierno nacional aplicó una suba del 10,5% para la red ferroviaria. En términos acumulados, el transporte automotor registra en lo que va del año un incremento del 68,76% en PBA y del 43,70% en CABA, cifras que se ubican muy por encima de la inflación acumulada para el mismo período (16,8%).

La actualización tarifaria vuelve a marcar una fuerte diferencia entre las jurisdicciones. Mientras las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro de CABA mantienen un boleto mínimo por debajo de los $900, los ramales provinciales (numerados del 200 en adelante) ya superan holgadamente la barrera de los cuatro dígitos.

Peajes. Foto: NA

Cómo quedarán las tarifas de colectivos en agosto 2026

Para los usuarios que cuenten con la Tarjeta SUBE registrada, los valores quedan de la siguiente manera:

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En la provincia de Buenos Aires

  • Boleto mínimo (0 a 3 km): pasa de $1063,98 a $1111,19.
  • De 3 a 6 km: sube a $1250,08.
  • De 6 a 12 km: costará $1388,98.
  • De 12 a 27 km: valdrá $1666,78.
  • Más de 27 km: alcanzará los $1959,58.

En la Ciudad de Buenos Aires

  • Boleto mínimo (0 a 3 km): pasa de $820,99 a $852,90.
  • De 3 a 6 km: sube a $947,71.
  • De 6 a 12 km: costará $1020,71.
  • De 12 a 27 km: valdrá $1093,77.

Trenes y subtes: cuánto costarán en agosto 2026

Trenes

  • Pasaje mínimo: pasará de $380 a $420
  • Tramo intermedio (12 a 24 km): costará $586
  • Tramo más extenso (más de 12 km): llegará a $729

Quienes abonen en efectivo en ventanilla tendrán una tarifa plana y de castigo de $1500.

Subtes

Por el lado del subte, la red acoplará su valor a la suba del 3,9% estipulada para CABA. El viaje, que hasta julio costaba $1621, pasará a valer $1684 para quienes posean la SUBE nominalizada. En caso de no tener la tarjeta registrada, la tarifa saltará a $2541,10.

Tarifas de peajes en agosto 2026

El ajuste del 3,9% también impactará de lleno en los automovilistas que circulen por las autopistas porteñas. Desde la gestión de Jorge Macri justificaron la medida al señalar que “los ajustes en la tarifa de peajes son necesarios para poder realizar los trabajos de mantenimiento en las autopistas porteñas”.

Para vehículos livianos (hasta 2 ejes y 2,10 metros de altura), los nuevos valores principales serán:

  • Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $4610,98 en horario normal y $6534,52 en hora pico.
  • Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: $1921,05 en horario normal y $2716,64 en hora pico.
  • Peaje Alberti: $1460,25 en horario normal y $1844,24 en hora pico.
Transporte públicoColectivosSubtesEconomía argentinaPeajes
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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