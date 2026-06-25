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Evolución del tiempo en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 25 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 14 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 20 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol17:48
Horas de luz9h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación84%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 25 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 08:00 y se pone a las 17:48, dando aproximadamente 9h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 25 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 20 - 44 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 15 - 33 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 14 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 17 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 16 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Oeste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Oeste 19 - 43 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Suroeste 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° 10° Suroeste 19 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Suroeste 14 - 43 km/h 0% Cubierto
18:00 Suroeste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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