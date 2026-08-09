Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico: ganó una medalla de oro

Jia Mingxuan creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico. Foto: La República

En un contexto marcado por la escasez de agua y el avance de la desertificación en distintas regiones del planeta, una innovación desarrollada por un adolescente chino llamó la atención de la comunidad científica internacional.

Jia Mingxuan, de apenas 14 años, obtuvo la medalla de oro en la categoría juvenil de la feria internacional iENA, realizada en la ciudad alemana de Núremberg, gracias a un invento capaz de generar agua en zonas áridas sin utilizar electricidad, motores ni bombas.

Su propuesta combina principios físicos básicos con materiales de bajo costo para crear un sistema de riego sustentable que aprovecha la humedad presente en el aire, incluso en entornos tan secos como el desierto de Mongolia.

Cómo funciona el sistema que genera agua en el desierto

La idea nació a partir de una observación cotidiana. Mientras veía cómo el vapor de una olla se condensaba sobre los azulejos fríos de una cocina, Mingxuan identificó una oportunidad para aplicar ese mismo fenómeno natural en un entorno completamente distinto.

El mecanismo desarrollado por el estudiante consiste en un tubo metálico colocado de forma vertical, con una parte enterrada en el suelo y otra expuesta al aire. La sección subterránea permanece más fría debido al contacto con la tierra, especialmente durante las horas nocturnas, cuando la diferencia de temperatura con el exterior se vuelve más pronunciada.

El mecanismo consiste en un tubo metálico con una parte enterrada en el suelo y otra expuesta al aire. Foto: Eco Inventos

En la parte superior del dispositivo se incorporan embudos fabricados con botellas de plástico recicladas que permiten la entrada del aire. Aunque los desiertos suelen asociarse con la ausencia de agua, la atmósfera siempre contiene cierta cantidad de humedad.

Cuando el aire cálido ingresa en el tubo y desciende hasta la parte enterrada, entra en contacto con las paredes frías del metal. Como consecuencia, la humedad se condensa y se transforma en pequeñas gotas de agua que se adhieren a la superficie interior del conducto.

La condensación, la clave detrás del invento de Jia Mingxuan

El principio detrás de la innovación es el mismo que explica la aparición de gotas en una ventana fría durante el invierno o en los azulejos de una cocina cuando se cocina con vapor.

A medida que las gotas se acumulan dentro del tubo, comienzan a deslizarse por gravedad hacia la parte inferior del sistema. De esta manera, el agua recolectada puede alimentar directamente el suelo y las raíces de las plantas, funcionando de manera similar a un sistema de riego por goteo.

La gran ventaja del diseño es que no requiere infraestructura adicional ni consumo energético. Tampoco depende de redes de distribución de agua o de complejos sistemas de bombeo, lo que amplía sus posibilidades de uso en regiones remotas o con recursos limitados.

Además, la utilización de materiales simples y económicos facilita su construcción y eventual replicación a gran escala, un aspecto especialmente valorado en proyectos destinados a combatir la sequía y promover la recuperación de terrenos degradados.

Un premio internacional para una solución simple y sustentable

La sencillez y el potencial práctico del invento fueron determinantes para que Jia Mingxuan obtuviera la medalla de oro en la categoría juvenil de la feria iENA de Núremberg, uno de los eventos internacionales más importantes dedicados a la innovación y las nuevas tecnologías.

Jia Mingxuan obtuvo la medalla de oro en la categoría juvenil de la feria iENA de Núremberg. Foto: La República

Más allá del reconocimiento, el proyecto refleja cómo conceptos científicos básicos pueden transformarse en herramientas concretas para enfrentar problemas globales. En un escenario donde millones de personas viven en regiones afectadas por la falta de agua, propuestas como la del joven chino demuestran que las soluciones innovadoras no siempre requieren tecnología de punta, sino creatividad, observación y una comprensión inteligente de los fenómenos naturales.

Con 14 años, Mingxuan logró convertir una idea inspirada en la cocina de su casa en una alternativa sustentable con potencial para mejorar la disponibilidad de agua en algunas de las zonas más áridas del mundo.