Giro de estrategia en Casa Rosada: el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Gobierno resolvió poner en pausa el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara de Diputados. La estrategia pasa por priorizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones en Inocencia Fiscal para la sesión convocada inicialmente para el próximo 26 de agosto.

“No es la idea acelerar Propiedad Privada ahora”, expresaron fuentes del Poder Ejecutivo nacional a TN. La postura respondió a una directiva trazada desde la conducción política de la Casa Rosada para la segunda etapa del programa de gobierno.

“Ahora hay que sacar lo que más le importa al Presidente”, agregaron desde el entorno del Ejecutivo respecto a la reforma del Banco Central, que fue anunciada por Javier Milei en cadena nacional como una modificación institucional de carácter central.

Debate por la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada en el Senado Foto: X @SenadoArgentina

La reprogramación de la agenda legislativa se definió tras el complejo recorrido que atravesó el proyecto sobre Propiedad Privada en la Cámara Alta. Durante su paso por el Senado, la iniciativa sufrió cuatro postergaciones, acumuló 17 versiones y requirió la quita de los capítulos sobre extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego para lograr la aprobación por 37 votos a favor y 33 en contra.

Aquel debate expuso fricciones con los gobernadores provinciales, quienes hicieron retirar el respaldo de sus representantes a los puntos más controvertidos, así como diferencias internas entre áreas del Gabinete encabezadas por Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich durante las tratativas con los bloques colaborativos.

Sesión en la Cámara de Senadores Foto: Noticias Argentinas

Los ejes centrales del Gobierno para la sesión del 26 de agosto en Diputados

A pesar de la postergación, desde el oficialismo aclararon que el proyecto de Propiedad Privada no será archivado y conservará la media sanción con los cambios en el régimen de expropiaciones, la aceleración de trámites de desalojo y la digitalización de los Registros de la Propiedad Inmueble.

Sin embargo, el temario para la Cámara Baja centrará sus mayores esfuerzos en dos ejes claves para el gobierno de Javier Milei: