Tragedia en Nueva York: una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Una mujer y un bebé murieron al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad. Foto: REUTERS

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este domingo que una mujer y un bebé murieron luego de que un barco vuelque cerca de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

Las autoridades detallaron que el trágico accidente sucedió el sábado por la noche y el capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue arrestado y acusado de imprudencia temeraria.

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York explicó que tanto la mujer, de 27 años, como el bebé, de cinco meses, fueron trasladados al NYU Langone Hospital-Brooklyn en estado crítico, donde posteriormente fallecieron.

Una mujer y un bebé murieron al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad. Foto: REUTERS

Además, una docena de personas fueron rescatadas en el accidente y trasladadas a hospitales con heridas leves y se encuentran en condición estable. En tanto, no se cree que otros botes hayan estado involucrados en el incidente, dijo hoy el Departamento de Policía de Nueva York.

Si bien las autoridades no facilitaron detalles sobre la embarcación ni sobre su operador, medios locales indicaron que la embarcación se volcó alrededor de las 22:25 y se trata de una lancha de proa abierta de unos 7 metros, que se utiliza para con fines recreativos.

El incidente fue reportado por una llamado al 911 el sábado cerca de las 22.30 (hora local, 21.30 de la Argentina) que daba cuenta de que una embarcación estaba volcada en el río Hudson, cerca de donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

La Isla de la Libertad, en la bahía de Nueva York, es un popular destino turístico porque alberga la Estatua de la Libertad, la estatua que Francia regaló a Estados Unidos en 1886 como símbolo de la alianza entre ambas naciones.

Una mujer y un bebé murieron al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad. Foto: REUTERS

La acusación contra el capitán: qué significa imprudencia temeraria

El capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue arrestado tras el vuelco de la lancha cerca de la Estatua de la Libertad y quedó acusado de imprudencia temeraria. Esta figura suele aplicarse cuando una persona actúa de manera negligente o peligrosa, poniendo en riesgo la vida o la integridad física de otras personas.

En este caso, las autoridades deberán determinar si Hernández incumplió normas básicas de seguridad náutica, si la embarcación trasladaba más pasajeros de los permitidos, si había chalecos salvavidas suficientes o si las condiciones de navegación no eran adecuadas al momento del accidente. La investigación también buscará establecer qué maniobras realizó antes de que la lancha volcara en el río Hudson.