comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tragedia en Nueva York: una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Tanto la mujer, de 27 años, como el bebé, de cinco meses, fueron trasladados a un hospital de Brooklyn en estado crítico, donde posteriormente fallecieron.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Una mujer y un bebé murieron al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad.
Una mujer y un bebé murieron al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este domingo que una mujer y un bebé murieron luego de que un barco vuelque cerca de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

Las autoridades detallaron que el trágico accidente sucedió el sábado por la noche y el capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue arrestado y acusado de imprudencia temeraria.

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York explicó que tanto la mujer, de 27 años, como el bebé, de cinco meses, fueron trasladados al NYU Langone Hospital-Brooklyn en estado crítico, donde posteriormente fallecieron.

Estatua de la Libertad en Nueva York
Una mujer y un bebé murieron al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad. Foto: REUTERS

Además, una docena de personas fueron rescatadas en el accidente y trasladadas a hospitales con heridas leves y se encuentran en condición estable. En tanto, no se cree que otros botes hayan estado involucrados en el incidente, dijo hoy el Departamento de Policía de Nueva York.

Contenido Recomendado

Luto en Hollywood:murió un reconocido actor protagonista de “Los Dukes de Hazzard” a los 84 años

Luto en Hollywood: murió un reconocido actor protagonista de “Los Dukes de Hazzard” a los 84 años

La despedida de Jorge Messi:como será el operativo de seguridad y el traslado hasta el cementerio en Rosario

La despedida de Jorge Messi: como será el operativo de seguridad y el traslado hasta el cementerio en Rosario

Si bien las autoridades no facilitaron detalles sobre la embarcación ni sobre su operador, medios locales indicaron que la embarcación se volcó alrededor de las 22:25 y se trata de una lancha de proa abierta de unos 7 metros, que se utiliza para con fines recreativos.

El incidente fue reportado por una llamado al 911 el sábado cerca de las 22.30 (hora local, 21.30 de la Argentina) que daba cuenta de que una embarcación estaba volcada en el río Hudson, cerca de donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

La Isla de la Libertad, en la bahía de Nueva York, es un popular destino turístico porque alberga la Estatua de la Libertad, la estatua que Francia regaló a Estados Unidos en 1886 como símbolo de la alianza entre ambas naciones.

Estatua de la Libertad en Nueva York
Una mujer y un bebé murieron al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad. Foto: REUTERS

La acusación contra el capitán: qué significa imprudencia temeraria

El capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue arrestado tras el vuelco de la lancha cerca de la Estatua de la Libertad y quedó acusado de imprudencia temeraria. Esta figura suele aplicarse cuando una persona actúa de manera negligente o peligrosa, poniendo en riesgo la vida o la integridad física de otras personas.

En este caso, las autoridades deberán determinar si Hernández incumplió normas básicas de seguridad náutica, si la embarcación trasladaba más pasajeros de los permitidos, si había chalecos salvavidas suficientes o si las condiciones de navegación no eran adecuadas al momento del accidente. La investigación también buscará establecer qué maniobras realizó antes de que la lancha volcara en el río Hudson.

MuerteEstatua de la LibertadNueva YorkAccidente
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

    Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico: ganó una medalla de oro

  2. Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse

    Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis: cómo postularse

  3. Reino Unido prepara un contrato millonario para sostener su flota militar en Malvinas

    Reino Unido prepara un contrato millonario para sostener su flota militar en Malvinas

  4. Chile:polémica por proyecto que obliga a las mujeres a escuchar los latidos del feto antes de abortar

    Chile: polémica por proyecto que obliga a las mujeres a escuchar los latidos del feto antes de abortar

  5. “Lo peor de lo peor”:estos son los nueve argentinos detenidos en EEUU por el ICE

    “Lo peor de lo peor”: estos son los nueve argentinos detenidos en EEUU por el ICE
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse