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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 18 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Oeste 32 - 63 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 27 - 47 km/h
Lluvia
30% 0.5 mm

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 35 - 65 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:11
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 13m
Fase lunarMenguante
Iluminación33%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 7 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:11 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 7 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 35 - 65 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Noroeste 25 - 47 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Noroeste 31 - 57 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Noroeste 35 - 64 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Noroeste 35 - 65 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Noroeste 34 - 64 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Oeste 32 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° 10° Oeste 25 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 19 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 20 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 27 - 47 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Oeste 19 - 48 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Oeste 15 - 36 km/h 80% 2.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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