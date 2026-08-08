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Una semana marcada por el frío: cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que un total de catorce provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. El pronóstico extendido.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar.
La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA
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El invierno vuelve a sentirse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Después de jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal tiempo, el sol reaparece en la Ciudad y el conurbano, pero no llega solo: lo acompaña un marcado descenso térmico que obligará a sacar camperas, bufandas y todo el abrigo disponible. De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo estará dominado por temperaturas bajas.

Clima en el AMBA

El panorama para el AMBA será típicamente invernal. Si bien las condiciones mejoran en comparación con los días previos, el frío será el gran protagonista desde las primeras horas de la jornada.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Según detalló el organismo, este domingo se presenta con cielo mayormente despejado, temperaturas mínimas de 4 °C y máximas de 13 °C en las primeras horas, con un incremento paulatino hacia los 22 °C durante la tarde. El viento, de intensidad moderada, soplará del sector norte y oeste, con ráfagas de 13 a 22 kilómetros por hora.

Recién en el tramo que comprende la tarde y noche del miércoles podría haber lluvias en las localidades bonaerenses aledañas a la Ciudad de Buenos Aires. Desde el jueves y hacia el próximo sábado, habrá un firmamento mayormente nublado en toda la extensión de la provincia.

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Vuelve el sol, pero también el aire frío

El regreso del cielo despejado puede dar una falsa sensación de alivio, pero el ingreso de aire frío desde el sector sudoeste y oeste será determinante para mantener bajas las marcas térmicas. Para el cierre de la semana, el SMN anticipó condiciones estables, pero con un ambiente frío desde temprano y máximas que no lograrán superar cómodamente los valores típicos de una jornada invernal.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Este escenario se produce luego de un período de inestabilidad que dejó lluvias, tormentas y jornadas grises en distintos sectores del país. En el AMBA, la mejora vendrá acompañada por una mayor presencia del sol, pero también por mañanas mucho más frías. La recomendación principal es no confiarse por el cielo despejado, ya que la temperatura real y la sensación térmica podrían mantenerse bajas durante varias horas.

Qué tener en cuenta antes de salir de casa

Para quienes deban moverse temprano, el abrigo será indispensable ya que en horas de la mañana el frío se sentirá con fuerza, por lo que conviene planificar traslados, actividades deportivas o salidas familiares con anticipación.

También será una buena oportunidad para retomar tareas pendientes después de varios días húmedos, como lavar ropa, ventilar ambientes o realizar actividades al aire libre. Sin embargo, el frío obligará a adaptar los planes: las mejores horas para salir serán cerca del mediodía y durante las primeras horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su punto más alto.

El clima en el resto del país

El SMN indicó que un total de catorce provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías: Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Corrientes, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires.

Cuándo aflojará el frío en Buenos Aires

Por ahora, el frío continuará siendo protagonista durante el fin de semana. Las tardes serán algo más llevaderas gracias al sol, pero las mañanas seguirán siendo muy frías.

En síntesis, el fin de semana ofrecerá buenas condiciones para salir, pasear o realizar actividades al aire libre, pero con una consigna clara: no guardar el abrigo. El cielo despejado no será sinónimo de calor y el invierno volverá a mostrar su cara más intensa en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

ClimaServicio Meteorológico NacionalOla de frío
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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