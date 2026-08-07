Frío extremo en el AMBA: el viernes llega con mínimas muy bajas y un fin de semana para no salir sin abrigo

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

El Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a sentir con fuerza el invierno durante las próximas horas. Después de una jornada inestable, con lluvias, viento y un marcado descenso de temperatura, el pronóstico anticipa un cambio fuerte en las condiciones del tiempo: menos precipitaciones, más sol, pero también mucho más frío.

Para este viernes, distintos reportes meteorológicos prevén una jornada con cielo más despejado, viento del sudoeste u oeste y marcas térmicas muy bajas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En Buenos Aires, el pronóstico extendido muestra para el viernes una máxima cercana a los 13° y una mínima cercana a los 4°, mientras que el sábado y domingo también se mantendrían con valores similares y mañanas frías.

Un viernes con aire polar y sensación térmica baja

El dato central del pronóstico es el ingreso de una masa de aire frío que empujará los termómetros hacia abajo desde la madrugada. Aunque el sol podría aparecer durante buena parte del viernes, la mejora visual no significará alivio térmico: el ambiente se mantendrá frío desde temprano y fresco durante la tarde.

Clima durante el fin de semana en el AMBA Foto: SMN

En la Ciudad de Buenos Aires, MSN Weather mostraba para el viernes 7 de agosto una jornada soleada, con máxima de 56 °F y mínima de 46 °F, equivalente aproximadamente a 13 °C y 8 °C. En tanto, Meteored proyectaba para Buenos Aires una mínima de 4° y una máxima de 13° para el viernes.

La diferencia entre temperatura y sensación térmica será clave para quienes tengan que salir temprano. El viento, aunque no siempre se traduzca en ráfagas intensas, puede hacer que el cuerpo perciba varios grados menos que los indicados por el termómetro. Por eso, el abrigo no será opcional: campera gruesa, bufanda, gorro y varias capas de ropa serán aliados indispensables para atravesar la mañana.

El fin de semana seguirá helado en Buenos Aires

El frío no se irá rápidamente. Según el pronóstico extendido consultado, el sábado en Buenos Aires se espera una jornada fresca, con valores estimados entre 7° y 13°, mientras que el domingo podría repetirse un escenario de mínima cercana a 4° y máxima alrededor de 13°.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Esto significa que el fin de semana tendrá una dinámica bien invernal: mañanas muy frías, tardes apenas más templadas y noches nuevamente con baja sensación térmica. En zonas suburbanas del conurbano, donde suele sentirse menos el efecto de la “isla de calor” urbana, las mínimas podrían percibirse con mayor crudeza.

El panorama será especialmente importante para adultos mayores, niños, personas con enfermedades respiratorias y quienes trabajan al aire libre. En estos casos, la exposición prolongada al frío puede causar malestar, irritación en vías respiratorias y mayor demanda energética del cuerpo para conservar temperatura.

¿Vuelve la lluvia o mejora el tiempo?

La buena noticia para el AMBA es que, luego del período de inestabilidad, el viernes se perfila con menor probabilidad de precipitaciones. MSN Weather indicaba para el viernes una probabilidad de precipitación de 0% durante el día y apenas 1% por la noche.

Sin embargo, la mejora no vendrá acompañada de calor. El cielo más abierto puede favorecer que durante la madrugada y las primeras horas del día el ambiente se enfríe todavía más, sobre todo en áreas con menor cobertura urbana o más espacios verdes.

En otras palabras: el paraguas podría quedar en casa, pero el abrigo no. La postal será la de un invierno seco, con sol, viento frío y temperaturas que obligarán a reorganizar planes al aire libre.

Recomendaciones para enfrentar el frío extremo

Ante este escenario, conviene tomar algunas precauciones simples pero efectivas. La primera es vestirse por capas, ya que permite conservar mejor el calor corporal y adaptarse a los cambios entre exterior e interior. También es importante proteger cabeza, cuello y manos, zonas por las que se pierde temperatura rápidamente.

En los hogares, se recomienda revisar la ventilación si se utilizan estufas o calefactores a gas. El frío intenso suele llevar a cerrar por completo puertas y ventanas, pero una ventilación mínima es fundamental para reducir riesgos vinculados a la acumulación de monóxido de carbono.

También es importante mantenerse informado por canales oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con Sistema de Alerta Temprana, pronóstico para Argentina, pronóstico semanal, imágenes satelitales y radares.

Cómo seguirá el clima en el AMBA

El cierre de la semana llega con una señal clara: el invierno todavía tiene margen para hacerse sentir en Buenos Aires. El viernes será una jornada de abrigo pesado, el sábado mantendrá el pulso frío y el domingo tampoco ofrecerá un repunte significativo de temperatura.

Para quienes planeen actividades, la recomendación es prestar atención a los horarios. Las primeras horas del día y la noche serán los momentos más duros, mientras que la tarde podría ofrecer una ventana algo más tolerable, aunque siempre dentro de un contexto de frío marcado.