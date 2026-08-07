Se van las tormentas y llega el frío extremo: para qué día se esperan mínimas de 3 °C en Buenos Aires

Se van las tormentas y llega el frío a Buenos Aires. Foto: NA

Después del temporal y las tormentas que afectaron a Buenos Aires, el clima dará un giro marcado con el ingreso de aire mucho más frío sobre la región. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias comenzarán a quedar atrás, pero serán reemplazadas por un escenario de frío intenso, ráfagas y temperaturas cada vez más bajas durante los próximos días.

El cambio más fuerte se sentirá tras el paso de la inestabilidad, cuando el termómetro empiece a descender de forma sostenida. En el Área Metropolitana y sus alrededores, las mínimas bajarán primero a valores cercanos a los 5 °C y luego tocarán su punto más bajo el lunes 10 de agosto, con apenas 3 °C, en una jornada que marcará el momento más crudo de esta nueva etapa del clima.

Del temporal al frío extremo: cómo cambia el tiempo en Buenos Aires

El escenario climático en Buenos Aires cambiará de manera contundente después del paso del temporal. Las tormentas dejarán lugar a una masa de aire frío que se instalará sobre la región y hará descender las temperaturas durante varios días consecutivos. El viernes 7 de agosto ya mostrará las primeras señales de este cambio, con una mínima de 5 °C, una máxima de 13 °C y ráfagas de hasta 50 km/h durante la madrugada.

El sábado continuará con un ambiente frío, aunque algo menos extremo en las primeras horas, con 7 °C de mínima y 13 °C de máxima, también con ráfagas intensas durante la madrugada. A partir del domingo, el descenso se sentirá con más fuerza: la mínima bajará a 4 °C y el cielo estará parcialmente nublado, preparando el terreno para el día más frío del período.

Cuándo llega el frío extremo a Buenos Aires: qué día se esperan mínimas de 3 °C

El frío extremo llegará a su punto más intenso el lunes, cuando el pronóstico indica una mínima de apenas 3 °C y una máxima de 12 °C en Buenos Aires. Esa jornada será la más fría del período y marcará el piso térmico después del temporal, con un escenario plenamente invernal desde la madrugada y durante las primeras horas del día.

Antes de ese pico, el frío ya se hará sentir con fuerza: el viernes tendrá 5 °C de mínima, el domingo bajará a 4 °C y luego el lunes tocará el valor más bajo. Después, el martes y el miércoles mostrarán una leve recuperación, aunque el ambiente seguirá muy frío, con mínimas de 5 °C y 6 °C, y máximas que no superarán los 12 °C.

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

Día por día, cómo sigue el clima después del temporal

Viernes: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C con cielo despejado y ráfagas de hasta 50 km/h a la madrugada.

Sábado: mínima de 7 °C y máxima de 13 °C con cielo algo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h a la madrugada.

Domingo: mínima de 4 °C y máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 3 °C y máxima de 12 °C con cielo algo nublado.

Martes: mínima de 5 °C y máxima de 12 °C con cielo algo nublado.

Miércoles mínima de 6 °C y máxima de 12 °C con cielo parcialmente nublado.

Por qué baja la temperatura después de las lluvias

El descenso de la temperatura después de las lluvias se explica por el ingreso de una masa de aire frío detrás del sistema de tormentas. Este tipo de cambio es habitual tras el paso de un frente frío: primero llega la inestabilidad, con lluvias, viento y tormentas, y luego avanza aire más seco y frío que desplaza la humedad y modifica por completo el panorama térmico.

En este caso, el viento será un factor clave para reforzar la sensación de frío. Las ráfagas de hasta 50 km/h previstas para la madrugada del viernes y del sábado pueden hacer que la temperatura se perciba más baja que la indicada por el termómetro.

Qué cuidados tomar ante las bajas temperaturas

Ante una seguidilla de días con temperaturas muy bajas en Buenos Aires, es importante reforzar los cuidados, especialmente durante la madrugada y la mañana. Se recomienda salir con abrigo suficiente, vestirse en capas, cubrir cuello, manos y cabeza, y evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo en niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades respiratorias o cardíacas.

También conviene calefaccionar los ambientes de forma segura, mantener una ventilación mínima si se usan artefactos a gas y evitar cambios bruscos de temperatura. Para quienes deban circular temprano, el combo de frío, viento y ráfagas puede volver más incómoda la sensación térmica, por lo que es clave consultar el pronóstico actualizado y planificar traslados con anticipación.