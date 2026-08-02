De cuánto fue la inflación de julio: cuándo se conoce el dato del INDEC y qué estima el mercado

Cuándo se conoce el dato de la inflación de julio 2026. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2026 el jueves 13 de agosto. El dato de la inflación en el séptimo mes del año es esperado tanto por el Gobierno como por otras entidades ya que impacta en la actualización de alquileres, jubilaciones y créditos. En esa línea, los pronósticos ya se centran en si continuará la desaceleración.

Después del IPC de junio, que perforó el piso del 2% y se ubicó en un 1,9% mensual, la expectativa se centra en si durante julio se mantuvo la desaceleración de la inflación por terser mes consecutivo, como proyecta el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA).

Qué proyectan los analistas para la inflación de julio 2026

El aumento de precios registrado en algunos rubros por factores estacionales, feriados y vacaciones de invierno tendrá un impacto directo en el IPC de julio. Entre los sectores que más presionan sobre la inflación aparecen las tarifas de servicios públicos, el transporte y el turismo, que también impulsan las subas del mes.

Sin embargo, de acuerdo con los analistas consultados por el REM del BCRA, la inflación comenzaría a desacelerarse de manera gradual durante los próximos meses.

Cuándo se conoce el dato de la inflación de julio 2026. Foto: NA (Damián Dopacio)

Tras una estimación del 2% para julio, el REM proyecta una inflación del 1,8% para agosto y septiembre, del 1,7% en octubre y del 1,6% en noviembre. Para diciembre, en tanto, se espera un leve repunte, con una variación mensual del 1,8%.

En ese contexto, el informe anticipa que la inflación acumulada de 2026 se ubicaría en torno al 30%, según las previsiones de los especialistas relevados por la autoridad monetaria.

Por otra parte, el último informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella señaló que la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses alcanzó el 35,8% a nivel nacional, lo que representa un aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto del mes anterior, cuando se había ubicado en 32,1%.

En tanto, la mediana de las expectativas inflacionarias se mantuvo sin cambios y permaneció en el 30%.

Para los próximos 30 días, la inflación esperada en julio fue del 3,55% en promedio y del 3% en la mediana. Frente a junio, cuando esos valores habían sido de 3,5% y 3%, respectivamente, se observa una leve suba en el promedio, mientras que la mediana se sostuvo estable.

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