Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay: cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

La mejor ciudad para trabajar entre Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Foto: Unsplash

Cada vez más argentinos analizan la posibilidad de emigrar por motivos laborales, y Uruguay y Chile aparecen entre los destinos más elegidos por la cercanía geográfica, el idioma compartido y sus condiciones económicas. Sin embargo, antes de aceptar una oferta de empleo, el salario no es el único factor a tener en cuenta: el costo de vida puede modificar significativamente el poder adquisitivo.

Un relevamiento realizado por Randstad comparó los salarios y los principales gastos de vivir en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile, con el objetivo de ofrecer una referencia para quienes evalúan mudarse por razones profesionales.

Guía de sueldos: cuál es el salario medio en Argentina, Chile y Uruguay

Según el informe, la mediana del salario bruto del sector privado formal alcanza los $1.600.829 en Argentina. En Uruguay, la cifra se ubica en 34.600 pesos uruguayos ($1.289.867,24), mientras que en Chile llega a 1.333.905 pesos chilenos ($2.186.083,55).

Según el informe, la mediana del salario bruto del sector privado formal alcanza los $1.600.829 en Argentina. Foto: Unsplash

En cuanto al salario mínimo, los valores relevados son:

Argentina : $376.600

Uruguay : 25.383 pesos uruguayos ($946.263,01)

Chile: 555.553 pesos chilenos ($910.473,59)

Cuánto gana un operario industrial, un empleado administrativo y un programador junior en los tres países

El estudio también analiza remuneraciones iniciales para distintos perfiles profesionales y operativos.

Operario industrial

Argentina : $1.500.000

Uruguay : 27.000 pesos uruguayos ($1.006.543,80)

Chile: 600.000 pesos chilenos ($983.316)

Empleado administrativo

Argentina : $1.800.000

Uruguay : 35.000 pesos uruguayos ($1.304.779)

Chile: 590.300 pesos chilenos ($967.419,06)

Programador junior

Argentina : $1.800.000

Uruguay : 60.000 pesos uruguayos ($2.236.764)

Chile: 945.900 pesos chilenos ($1.549.923,36)

Los perfiles vinculados a la tecnología continúan mostrando remuneraciones superiores al promedio. Foto: Unsplash

Los perfiles vinculados a la tecnología continúan mostrando remuneraciones superiores al promedio, reflejando la fuerte demanda regional por trabajadores especializados en programación y desarrollo de software.

Qué factores clave se deben tener en cuenta antes de aceptar una oferta laboral en el exterior

Más allá del ingreso mensual, la vivienda sigue siendo uno de los factores decisivos para quienes planean emigrar. El informe de Randstad destaca que el alquiler continúa representando el mayor gasto dentro del presupuesto de un trabajador.

Según los datos relevados, alquilar un departamento de dos ambientes equivale a:

54% del salario promedio en Buenos Aires

59% del salario promedio en Montevideo

49% del salario promedio en Santiago de Chile

La comparación permite dimensionar cuánto dinero queda disponible para afrontar otros gastos esenciales, como alimentación, transporte, salud y ocio.

El informe de Randstad destaca que el alquiler es el mayor gasto dentro del presupuesto de un trabajador. Foto: argentina.gob.ar

La principal conclusión del estudio es que Montevideo presenta el mayor costo habitacional en relación con los ingresos, seguida por Buenos Aires. Santiago de Chile, en cambio, aparece como la ciudad donde el alquiler tiene el menor peso relativo sobre el salario promedio.

Para quienes evalúan una mudanza por razones laborales, el informe deja una advertencia clara: un sueldo más elevado no necesariamente se traduce en una mejor situación económica. La relación entre ingresos y gastos, especialmente el costo de la vivienda, resulta determinante para medir el verdadero poder adquisitivo y la capacidad de ahorro en cada destino.