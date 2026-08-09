Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

El municipio de Malvinas Argentinas, encabezado por el intendente Leonardo Nardini, concluyó las celebraciones por el Día de la Niñez con una segunda jornada para todas las familias del distrito y de la región. Fueron dos días consecutivos con acceso libre y gratuito a actividades recreativas, culturales y educativas que convocaron a más de ciento cincuenta mil personas de todas las edades, reafirmando una política que se sostiene de manera continua y que cada año garantiza espacios recreativos y de calidad para las infancias.

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

En su recorrida por el predio municipal, Nardini señaló: “Son 10 años de sostener una política pública en nuestro municipio, con los valores de compartir en familia y garantizar que los chicos en su día sean todos iguales, disfrutando de espacios de actividad física y recreación. En un momento económico difícil, este evento es sin costo para las familias, porque es una inversión del Estado que hacemos con mucho corazón y el trabajo de todas las áreas”.

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

Las propuestas incluyeron la Plaza Blanda, los inflables, la pista de autos, el Parque Mágico, la kermesse, el Planetario Móvil, talleres culturales y la feria de artesanos locales. También se destacaron espectáculos como Shambala Circo, acrobacias en trapecio, juegos de construcción y propuestas educativas de medioambiente, que incluyeron el Planetario temático, el Ecopunto de reciclaje y una experiencia de realidad virtual sobre flora y fauna del municipio.

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

El gran cierre del sábado llegó con el show de las Guerreras Doradas, que con música, magia y un mensaje inspirador coronaron un día único. El domingo estuvo a cargo de La Granja de Zenón, que presentó una aventura llena de canciones, juegos y sorpresas. La propuesta hizo cantar y reír a toda la familia, cerrando un fin de semana inolvidable para las familias presentes.

Desde 2016, la gestión municipal sostiene de manera continua esta iniciativa de celebrar el Día de la Niñez con jornadas abiertas y gratuitas, garantizando que cada año las familias puedan acceder a propuestas culturales y recreativas de calidad, eliminando diferencias económicas y sociales. La continuidad de esta iniciativa reafirma el compromiso de Malvinas Argentinas con el bienestar y la protección de los niños y niñas.

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

Nardini celebró junto a los vecinos las dos jornadas, recorrió las actividades y compartió con los chicos en cada espacio. Esa forma de estar presente, que caracteriza su gestión, se reflejó en sus palabras: “Muchos nenes me conocen de las promesas a la bandera y de lo cotidiano, de estar ahí, de ir a las escuelas, de recorrer, de compartir los días del niño. Todo eso es política pública. Todo eso es lo que tratamos de construir con mucho corazón acá en Malvinas Argentinas, y más en estos momentos difíciles, seguimos adelante con propuestas de esparcimiento y recreación para la familia”.

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

La experiencia de Malvinas Argentinas con los festejos del Día de la Niñez, demuestra que es posible generar iniciativas que trasciendan lo local y se conviertan en un modelo de política pública replicable en cada rincón, capaz de integrar inclusión, educación, cultura y recreación en un mismo proyecto pensado para las infancias.