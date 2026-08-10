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¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca? El pronóstico para este 10 de agosto de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 19 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 28 - 69 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 22 - 57 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 30 - 70 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:58
Horas de luz10h 59m
Fase lunarMenguante
Iluminación6%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 10 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:59 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 10 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 30 - 70 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 13 - 37 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 14 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 15 - 40 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 16 - 43 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 18 - 45 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Noreste 19 - 49 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noreste 24 - 56 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 26 - 63 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noreste 28 - 67 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noreste 29 - 69 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Noreste 29 - 70 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 30 - 70 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 29 - 70 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Noreste 28 - 69 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 25 - 65 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 23 - 59 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noreste 23 - 59 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noreste 23 - 58 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 22 - 57 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noreste 23 - 58 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noreste 22 - 57 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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