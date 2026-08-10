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¿Cómo estará el clima hoy en Chubut? El pronóstico para este 10 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo soleado, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 10 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 14 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Sureste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 9°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 10 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 10 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 16 - 25 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -1° -1° Oeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -1° -1° Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -1° -1° Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -1° -1° Oeste 13 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 11 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 Sur 7 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 Sur 4 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 Sureste 3 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 Este 5 - 10 km/h 0% Soleado
19:00 Este 7 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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