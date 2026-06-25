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Evolución del tiempo en Chubut: máxima y mínima para hoy, 26 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 26 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Noroeste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 25 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 32 - 52 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 35 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 35 - 57 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
09:00 -1° -1° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 24 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 26 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Norte 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 25 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 25 - 41 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 28 - 44 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 30 - 48 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 31 - 50 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 32 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 32 - 53 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 34 - 57 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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