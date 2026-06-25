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Evolución del tiempo en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 25 de junio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 15 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 17 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol17:51
Horas de luz9h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación84%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 25 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 08:01 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 9h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 25 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 41 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 9 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 12 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 13 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 14 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 15 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° Oeste 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Suroeste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Suroeste 17 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Suroeste 17 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Suroeste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Suroeste 10 - 31 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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