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¿Cómo estará el clima hoy en Formosa? El pronóstico para este 10 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 10 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sureste 21 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 17 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sureste 16 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 23 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol18:30
Horas de luz11h 5m
Fase lunarMenguante
Iluminación6%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 10 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:25 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 10 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 23 - 45 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sur 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Sureste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Sureste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sureste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sureste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Sureste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sureste 23 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sureste 21 - 45 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 18 - 40 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sureste 17 - 35 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Sureste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sur 16 - 32 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sur 17 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Sur 17 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Sur 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Sur 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sureste 17 - 30 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sureste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sureste 16 - 31 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Sureste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sureste 15 - 28 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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