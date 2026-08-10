¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy? El pronóstico para este 10 de agosto de 2026

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 4° para este 10 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 13 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.
Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:51
|Puesta del sol
|19:01
|Horas de luz
|11h 10m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|6%
Radar meteorológico – Jujuy
¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?
Para este 10 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?
El sol sale hoy en Jujuy a las 07:51 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 10m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Jujuy?
El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?
Para este 10 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 13 - 44 km/h.
Ubicación de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|5°
|Oeste 7 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|5°
|4°
|Norte 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|5°
|4°
|Noroeste 7 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|4°
|3°
|Noroeste 6 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|5°
|4°
|Noreste 6 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|5°
|4°
|Suroeste 5 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|5°
|3°
|Noreste 9 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|5°
|4°
|Sur 5 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|5°
|5°
|Suroeste 4 - 28 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|7°
|6°
|Sureste 5 - 29 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|8°
|8°
|Suroeste 6 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|10°
|10°
|Este 6 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|12°
|12°
|Sureste 9 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|13°
|13°
|Sur 7 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|14°
|14°
|Sureste 13 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|14°
|14°
|Sureste 12 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|14°
|14°
|Sur 7 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|12°
|12°
|Sureste 13 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|11°
|11°
|Sur 5 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|9°
|10°
|Sur 3 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|9°
|9°
|Sur 4 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|8°
|8°
|Suroeste 3 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|8°
|8°
|Sureste 4 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|6°
|7°
|Sur 3 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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