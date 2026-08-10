¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 10 de agosto de 2026

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 0° para este 10 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 11°.
Viento: 20 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:05
|Puesta del sol
|18:39
|Horas de luz
|10h 34m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|6%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 10 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0° y una máxima de 11°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 08:05 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 10 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 20 - 39 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|3°
|0°
|Sur 11 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|3°
|0°
|Sureste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|2°
|2°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|2°
|2°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|1°
|1°
|Sureste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|1°
|1°
|Sureste 11 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|1°
|1°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|1°
|1°
|Sureste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|1°
|1°
|Este 12 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|4°
|1°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|6°
|4°
|Este 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|8°
|6°
|Noreste 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|9°
|7°
|Noreste 17 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|10°
|10°
|Noreste 18 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|11°
|11°
|Noreste 19 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|11°
|11°
|Noreste 19 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|10°
|10°
|Noreste 20 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|9°
|7°
|Noreste 18 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|8°
|5°
|Noreste 16 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|7°
|4°
|Este 16 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|6°
|3°
|Este 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|6°
|3°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|5°
|2°
|Noreste 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|5°
|2°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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