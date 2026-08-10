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¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza? El pronóstico para este 10 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 2 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol19:03
Horas de luz10h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación6%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 10 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:17 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 10 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 16 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sur 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sureste 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Este 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noreste 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noreste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noroeste 2 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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