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¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén? El pronóstico para este 10 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cubierto, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 10 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
-1°
Viento
Este 17 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Este 23 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Este 23 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 28 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 7°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol18:50
Horas de luz10h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación6%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 10 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:24 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 10 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 28 - 56 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 26 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -1° -1° Este 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -1° -1° Este 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -1° -1° Este 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 -1° -1° Este 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Este 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Este 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Este 24 - 48 km/h 0% Cubierto
13:00 Este 28 - 55 km/h 0% Cubierto
14:00 Este 28 - 55 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 26 - 56 km/h 0% Cubierto
16:00 Este 26 - 54 km/h 0% Cubierto
17:00 Este 23 - 49 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 21 - 44 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 21 - 40 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 22 - 41 km/h 0% Cubierto
21:00 Este 23 - 43 km/h 0% Cubierto
22:00 Este 23 - 44 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 22 - 43 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 21 - 41 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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