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¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 10 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo cubierto, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 8 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 15 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 10°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:27
Horas de luz10h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación6%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 10 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:08 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 10 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 15 - 27 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 11 - 27 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sureste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 0 - 2 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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