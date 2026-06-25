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Evolución del tiempo en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 25 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 17 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol17:52
Horas de luz9h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación84%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 25 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:37 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 9h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 25 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 17 - 29 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 13 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 11 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 13 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Suroeste 13 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 13 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 12 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Sureste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° 10° Este 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° 10° Noreste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Noreste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° 10° Noreste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Noreste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noreste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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