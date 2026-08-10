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¿Cómo estará el clima hoy en Salta? El pronóstico para este 10 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 9 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 14 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 7 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 18 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol19:01
Horas de luz11h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación6%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 10 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:52 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 10 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 18 - 48 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 4 - 25 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 5 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 6 - 25 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 7 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 4 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 5 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Este 3 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Norte 4 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Este 7 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Este 11 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Noreste 11 - 45 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Este 18 - 47 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Este 14 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Este 18 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Este 10 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Este 13 - 39 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 5 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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