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Evolución del tiempo en San Luis: máxima y mínima para hoy, 25 de junio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo soleado, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
Viento
Este 6 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noroeste 18 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 22 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:26
Horas de luz9h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación84%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 25 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:29 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 25 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 22 - 45 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 10 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Este 6 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 Este 5 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Noroeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Noroeste 15 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noroeste 21 - 43 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Noroeste 22 - 44 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Noroeste 18 - 43 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noroeste 11 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Norte 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Luistiempo en San Luis hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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