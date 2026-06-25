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Evolución del tiempo en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 25 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto San Julián, Santa Cruz
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 29 - 47 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 21 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 25 - 43 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 31 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:45
Puesta del sol17:34
Horas de luz7h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación84%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 25 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:45 y se pone a las 17:34, dando aproximadamente 7h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 25 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 31 - 51 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 19 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 22 - 35 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 26 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 29 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 29 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 30 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 31 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 29 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 26 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 25 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 23 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 21 - 37 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 23 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 26 - 42 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 27 - 44 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 27 - 43 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 25 - 43 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 24 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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