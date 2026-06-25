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Evolución del tiempo en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 25 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 9 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 14 - 56 km/h
Lluvia
90% 1.3 mm
Noche
Cubierto
Viento
Norte 10 - 43 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 68 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:59
Puesta del sol17:12
Horas de luz7h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación84%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 25 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:59 y se pone a las 17:12, dando aproximadamente 7h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 25 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 19 - 68 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 4 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 5 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 7 - 28 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 8 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 8 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 9 - 34 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 8 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 9 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 11 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 13 - 52 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 17 - 61 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 19 - 68 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 11 - 66 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Norte 15 - 51 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Norte 17 - 56 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Norte 14 - 56 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Norte 9 - 50 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noreste 7 - 42 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Norte 6 - 39 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Norte 8 - 39 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Norte 10 - 43 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 10 - 45 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 8 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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