“Santa Secreto” en la Fórmula 1: qué regalo recibió Colapinto y cuál fue su obsequio hacia otro piloto

El pilarense de 21 años, que disfruta de unas vacaciones en Argentina, formó parte de un cómico video que compartió la máxima categoría del automovilismo sobre la época navideña. Mirá las imágenes.

Franco Colapinto en el "Santa Secreto". Foto: YouTube FORMULA 1.

Es una realidad que Franco Colapinto no va a correr en la Fórmula 1 en 2025. Sin embargo, aún continúan saliendo a la luz algunas "perlitas" que dejó el piloto argentino durante su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo, donde corrió para Williams Racing.

En un contexto vacacional, en el cual ya no hay carreras, la cuenta oficial de la Fórmula 1 compartió en sus redes sociales un cómico video, donde todos los corredores forman parte de un juego llamado "Santa Secreto“, que consiste en darle un regalo a otro piloto de categoría.

El regalo que recibió Franco Colapinto en “Santa Secreto”. Créditos: X @ColapintoFiles.

En el juego, del cual participaron la mayoría de los pilotos de la temporada 2024, los corredores debían adivinar quién había sido el autor del regalo. Allí, Franco recibió un rompecabezas de 1000 piezas y un paquete de "plastilinas“, algo que rápidamente despertó las risas del pilarense.

"¿Qué es esto? Está escrito en Qatar“, expresa Colapinto, un tanto sorprendido del obsequio. Sin embargo, después le ”agradece" a la persona que se lo hizo y, velozmente como en la pista, reconoce que fue Carlos Sainz Jr., quien le dio dicho regalo para sorpresa del periodista de F1.

El regalo que recibió Franco Colapinto en “Santa Secreto”. Créditos: X @ColapintoFiles.

El rompecabezas de 1000 piezas no llamó tanto la atención de Franco como sí lo hicieron las “plastilinas”. Justamente, confesó no saber qué eran. A pesar de ello, siguió el rumbo del juego y "diseñó" su propio monoplaza de Williams, emulando el antiguo programa "Art Attack“, de Disney.

"Estos colores no los necesitamos... son de Ferrari“, manifiesta el pilarense antes de sacarlos de su envoltorio y lanzarlos por el balcón del sitio donde estaba siendo entrevista. Ferrari suele llevar rojo en sus autos, mientras que Williams usó azul durante la última temporada.

El Williams de "plastilina" de hizo Franco Colapinto. Foto: X @ColapintoFiles.

Finalmente, luego de unos minutos, el corredor argentino finalizó su "obra de arte" al mejor estilo “Art Attack” y lanzó: "Este es el Williams para Carlos (Sainz) el año que viene“. Curiosamente, el español será el reemplazante de Franco en la escudería británica durante 2025.

Navidad en la Fórmula 1: ¿Cuál fue el regalo de Colapinto y a qué piloto le tocó?

Así como recibió un regalo, Colapinto tuvo que obsequiarle otro a un compañero de categoría. ¿Quién fue el agasajado? Yuki Tsunoda, el piloto de Racing Bulls que apuntó a punto de ser ascendido a Red Bull tras la salida de Sergio ‘Checo’ Pérez, a final de la temporada 2024.

El regalo de Franco Colapinto para Yuki Tsunoda en “Santa Secreto”. Créditos: X @ColapintoFiles.

El presente elegido por el argentino fue bien "nacionalista“: un mate y un paquete de yerba de la marca de uno de sus auspiciantes. Al abrirlo, Tsunoda, quien nació en Japón, se sorprendió y no sabía por completo de qué se trataba. "Es café, por supuesto“, pensó el nipón de 24 años.

"¿Qué es esto? ¿No es café?“, cuestionó Yuki después de sacudir el paquete de yerba. ”Es una bebida popular de Sudamérica“, fue la pista que le lanzó el entrevistador. Tras pensarlo unos segundos, el japonés se dio cuenta de que se trataba de Franco y le agradeció por su regalo navideño.