Explotó la interna en el Inter: críticas de Lautaro Martínez, respuesta de Calhanoglu y un vestuario quebrado

El capitán salió al cruce tras la eliminación del Neroazzurro del Mundial de Clubes pero no dio nombres, que sí fueron mencionados por el presidente Marotta. Ante esto, el turco respondió con dureza en sus redes sociales.

Lautaro Martínez y Hakan Calhanoglu en el Inter. Foto: NA

La interna del Inter explotó luego de la eliminación del Inter del Mundial de Clubes y parece que habrá muchas bajas de cara a la próxima temporada.

Tras esta dura derrota, Lautaro Martínez tuvo duras declaraciones para con aquellos compañeros que no quieran jugar en el equipo: “Aquí tienes que querer quedarte. ¿Entendido? Porque aquí luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya. He visto muchas cosas que no me han gustado”.

Lautaro Martínez; Inter de Milán vs. Fluminense; Mundial de Clubes 2025. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Luego de esto, el presidente del club, Giuseppe Moratta, respaldó al goleador argentino y le puso nombre y apellido: Hakan Calhanoglu.

La respuesta del turco

Ante esto, el turco recogió el guante y se expresó en redes sociales: “Después de la lesión sufrida en la final de la Champions League, decidí ir a Estados Unidos de todos modos. Estar allí, incluso sin saltar al campo, era importante para mí. Quería estar cerca del grupo, darle mi apoyo. Por desgracia sufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico era claro: un desgarro muscular. Por eso no pude jugar. Nada más”.

“Ayer perdimos. Y me dolió. Lo viví con tristeza, no sólo como futbolista, sino como alguien a quien realmente le importa este equipo. A pesar de la lesión, inmediatamente después del pitido final llamé a algunos de mis compañeros para hacerles sentir mi apoyo. Porque cuando te preocupas, eso es lo que haces. Pero lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen” agregó.

Sin embargo, Calhanoglu no se quedó callado y apunto indirectamente contra el argentino: “A lo largo de mi carrera nunca he buscado excusas. Siempre he asumido mi responsabilidad. Y en los momentos difíciles siempre he intentado ser un punto de referencia. No con palabras, sino con hechos. Respeto todas las opiniones, incluso la de un compañero, incluso la del presidente. Pero el respeto no puede ser unidireccional”.

El Inter de Milán marcha puntero en la Serie A y la Champions League. Foto: Reuters.

“Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he dicho que no soy feliz en el Inter. En el pasado recibí ofertas, incluso muy importantes, pero elegí quedarme. Porque sé lo que representa esta camiseta. Y creo que mis elecciones hablan por sí solas. Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo. Amo este deporte. Amo este club. Y amo estos colores, por los que lo he dado todo cada día”, concluyó.