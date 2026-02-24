Inter quedó afuera de la Champions League. Foto: REUTERS

El Inter de Milán, sin Lautaro Martínez por lesión, perdió 1-2 (2-5) ante el Bodo/Glimt por la vuelta de los playoffs de la Champions League. Los italianos debían remontar la derrota 3-1 de la ida para avanzar a los octavos de final.

Los goles del partido en el estadio Giuseppe Meazza fueron de Jens Petter Hauge, Håkon Evjen y Alessandro Bastoni.

Ambos equipos no se sacaron ventajas en un primer tiempo donde el Inter dominó tanto en posesión como en ocasiones, de la mano de Esposito, Thuram, Frattesi y Dimarco. Pero la falta de puntería hizo que el marcador siga en cero camino a los vestuarios.

El primer gol de los noruegos llegó a la hora de partido y significó un baldazo de agua fría para los italianos, que veían de reojo al reloj. Tras un fallo garrafal de Akanji al querer dar un pase atrás, este le dejó la pelota a Blomberg, que estrelló su disparo ante el arquero Yan Sommer y el rebote quedó en los pies de Hauge, que solo tuvo que empujarla.

El partido se terminó de definir a los 72′, cuando Evjen sacó un remate cruzado que dejó sin chances a Sommer y silenció al Giuseppe Meazza.

Inter descontó a los 76′ gracias al gol de Bastoni, que solo sirvió para el historial y que no hizo la diferencia en una serie que quedará marcada en los libros de historia.

Resultados de la Champions League hoy martes 24 de febrero

Atlético de Madrid 4(7)-1(4) Brujas

Bayer Leverkusen 0(2)-0(0) Olympiacos

Inter 1(2)-2-(5) Bodo/Glimt

Newcastle 3(9)-2(3) Qarabag FK

Qué partidos de la Champions League se juegan el miércoles 25 de febrero

Atalanta (0) vs Borussia Dortmund (2): a las 14.45 horas

Juventus (2) vs Galatasaray (5): a las 17

PSG (3) vs Mónaco (2): a las 17

Real Madrid (1) vs Benfica (0): a las 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El resumen de Inter vs Bodo/Glimt