Lautaro Martínez en el Inter. Foto: EFE

Lautaro Martínez se lesionó de manera seria e indefinida en la derrota del Inter ante el Bodo Glimt por el duelo de ida de los playoffs de Champions League.

El Toro sufrió una molestia en uno de sus gemelos y se fue directamente al vestuario.

“Lautaro Martínez se sometió a pruebas médicas e instrumentales esta mañana en el Instituto Humanitas de Rozzano. Las pruebas revelaron una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. El estado del delantero argentino será reevaluado la próxima semana”, destacó el Nerazzurro en un comunicado oficial.

La baja del delatentero

De esta manera, Lautaro no estará, por tanto, para el decisivo partido de vuelta, en el que el Inter necesita remontar un 3 a 1 para acceder a los octavos de final de la máxima competición europea.

Lautaro Martínez, Inter de Milán, Reuters.

Además, la lesión del del delantero lo ponen en duda para la Finalissima ante España, a disputarse en Qatar el próximo 27 de marzo.

Aún no tiene fecha de regreso a las canchas pero, en caso de tener el alta médica, llegaría con poco fútbol para un duelo muy importante para la Selección argentina.