Lautaro Martínez. Foto: REUTERS

A casi dos meses del inicio del Mundial 2026, desde Italia llegaron malas noticias para Lionel Scaloni y la Selección argentina.

El protagonista es Lautaro Martínez, quien luego de volver con gol en la Serie A, se resintió de la lesión en el sóleo y se perderá los próximos partidos del Inter.

“Lautaro Martínez se ha sometido a exámenes clínicos e instrumentales. Las pruebas han detectado una leve sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La situación del delantero argentino será evaluada de nuevo en los próximos días”, señaló el Nerozzurro en el parte médico.

El capitán interista no podrá ser parte de la convocatoria para el duelo del líder del Calcio ante el sorprendente Como de Nico Paz.

Lautaro Martínez en el Inter. Foto: EFE

Además, está en duda su presencia en el choque ante el Cagliari por la Serie A de la próxima semana, asi como también la semifinal de vuelta ante el equipo de Cesc Fábregas por la Coppa Italia.

La falta de rodaje, el problema para Scaloni

Más allá de que su participación en la Copa del Mundo no se ve afectada por esta molestia muscular, Lautaro Martínez sufrirá la falta de rodaje en la carrera por un lugar en el 11 titular de la Scaloneta.

Entrenamiento de la Selección Argentina. Foto: EFE

Ahora, el objetivo del Toro será culminar con el Scudetto un torneo italiano que el Inter tiene encaminado y conquistar la Coppa Italia, luego del traspié en la Champions League.

Luego, su mente será llegar en forma al mes de junio, cuando el plantel argentino se reúna en Estados Unidos para tener los últimos amistosos de preparación y preparar todo para la ilusión de la cuarta estrella.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert