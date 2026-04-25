Video de Franco Colapinto cantando una canción que menciona a las Islas Malvinas. Foto: Captura de video.

Una causa nacional se metió de lleno y con polémica en la escudería francesa Alpine, que editó un video en el que Franco Colapinto mencionaba a las Islas Malvinas.

En un principio, el equipo galo compartió un video del piloto argentino cantando una canción de la Selección en la que se menciona a las Islas Malvinas.

Video de Franco Colapinto cantando la canción de La T y la M en Argentina.

Sin embargo, terminó borrando la publicación y compartió una nueva versión, pero sin la parte donde se hace alusión al archipiélago.

Este accionar fue cuestionado por el público argentino, que lo consideró como una falta de respeto.

Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

El video se dio en el marco de la visita de Colapinto por la Argentina, donde protagonizará un Road Show a bordo de un Lotus E20 del 2012, que estará ploteado con los colores de Alpine.