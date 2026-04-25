Conferencia de prensa de Franco Colapinto. Foto: X

A horas de su presentación en la Ciudad de Buenos Aires, Franco Colapinto reconoció el gran anhelo de su carrera: “Correr el Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida”.

Durante la conferencia de prensa previa a su Road Show, el argentino comentó que estuvo en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez: “Lo veo muy bien, no hay nada de lo que había antes, están rehaciendo toda la pista y es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país”.

Obras en el autódromo Gálvez Foto: prensa

En este sentido, subrayó que el histórico trazado “va por muy buen camino, tiene mucho trabajo por delante. Están haciendo todos los pasos correctos para proyectar una carrera de Fórmula 1 de acá al 2027 o 2028”.

Con respecto al Road Show, en el que se espera la presencia de 500 mil personas, Colapinto destacó que “es muy importante para demostrar lo que puede llegar a atraer un Gran Premio en Buenos Aires o en Argentina”.

Así será el circuito para la exhibición de Franco Colapinto Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

A su vez, reconoció que lo pone muy contento que su familia pueda verlo “de cerca vestido de piloto de Fórmula 1”.

“Son muchas cosas lindas las que me pasan. Volver a la Argentina siempre es especial, me recarga y me hace volver a poner los pies en la tierra”, añadió.