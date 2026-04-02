Pablo Longoria Foto: Redes sociales

River sigue innovando en el plano dirigencial tras la llegada de Stefano Di Carlo a la presidencia y, este jueves, se conoció el arribo de Pablo Longoria al puesto de Director Deportivo, un puesto no muy común en el fútbol argentino.

Se trata de un ejecutivo vinculado al fútbol hace años con pasos por gigantes de Europa. Español de 40 años, Longoria es un futbolista frustrado que siguió vinculado al deporte de la línea de cal para afuera.

Su fanatismo hizo que, a muy corta edad, lanzara un sitio web en el que destacaba a jugadores jóvenes de las principales ligas de Europa, en una especie de scouting virtual, trabajo que luego se terminó haciendo realidad.

Pablo Longoria Foto: Redes sociales

Su carrera comenzó en el Newcastle, cuando tenía apenas 20 años, en su expertise: la captación de talentos. En dicho rol también sumó experiencia en Recreativo de Huelva, Atalanta B, Sassuolo para luego, en 2015, llegar a la Juventus, uno de los gigantes de Europa en los que trabajó.

Tras su paso por la Vecchia Signora, se incorporó a la gestión deportiva del Valencia. Su última etapa fue a cargo del Olympique de Marsella, donde comenzó como jefe de deportes para luego terminar como presidente del club.

¿Qué tareas realizará?

Pablo Longoria será el encargo de dar un salto de calidad, más vinculado al fútbol europeo, en la planificación millonaria.

Pablo Longoria Foto: Redes sociales

Encargado del scouting y el desarrollo de juveniles, el español trabajará a la par de Enzo Francescoli y el propio Stefano Di Carlo.

Más allá su experiencia internacional, Longoria deberá acomodarse a la idiosincracia riverplatense, con el objetivo de encontrar nuevas joyas en las Inferiores y oportunidades de calidad en mercados alternativos.

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert