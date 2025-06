Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Lionel Messi piensa en 2026: podría dejar la MLS por una liga más competitiva de cara a su último Mundial

Si bien se lo ve satisfecho en el Inter Miami, el 10 argentino podría buscar desafíos más exigentes para prepararse de la mejor manera antes de la próxima cita mundialista.

Lionel Messi podría abandonar Inter Miami a fines del 2025. Foto: REUTERS

Después de la eliminación del Inter Miami del Mundial de Clubes, Lionel Messi comenzó a repensar su futuro, con la Copa del Mundo 2026 como principal objetivo.

El 10 de la Selección argentina se planteó la chance de jugar en una liga más competitiva desde enero hasta junio del próximo año para llegar de la mejor forma al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Lionel Messi podría ir a una liga más competitiva en la previa al próximo Mundial. Foto: REUTERS

Aunque no existen indicios claros sobre una posible salida del astro hacia otra institución, la situación generó preocupación entre los dirigentes del Inter Miami, dado que las negociaciones para renovar su contrato no tuvieron mayores novedades en los últimos tiempos.

Al concretar su llegada en junio de 2023, la Pulga firmó un contrato hasta diciembre de 2025 con el equipo de la MLS. A casi seis meses de que ese vínculo expire, Messi tendrá la posibilidad desde el 1 de julio de negociar como agente libre con cualquier club y de firmar un preacuerdo para sumarse a sus filas en 2026.

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: Instagram/@leomessi

Esteban Edul reveló que Messi podría irse del Inter Miami

En una charla con Mariano Closs, Edul aseguró que Messi analiza la posibilidad de “jugar en una liga más competitiva”. Closs opinó que “si es en otro lado competitivo, bienvenido sea, es decir que tiene que salir de Estados Unidos”. En tanto, Esteban consideró: “A mí se me ocurren Newell´s y Barcelona porque no me lo imagino viviendo en otro lado".

Inmediatamente, su colega Renato Della Paolera indicó que “entonces no serían Arabia Saudita o la MLS”, a lo que Martín Costa agregó que “si hace eso es porque tiene la decisión de jugar el Mundial”. “Sí, la decisión esa ya está”, concluyó Edul.

Aunque Messi mostró satisfacción en la MLS, su prioridad sigue siendo la Selección argentina y llegar en óptimas condiciones al próximo desafío mundialista.