El argentino le pegó una trompada a un rival Foto: Foto captura video

El fútbol español amaneció sacudido por un episodio de violencia que dio la vuelta al mundo. Esteban Andrada, arquero argentino con pasado en Boca Juniors, protagonizó una escena extrema en el clásico regional entre Real Zaragoza y SD Huesca, cuando reaccionó con una trompada directa a un rival tras ser expulsado. El hecho no solo desató una batalla campal en el final del partido, sino que ahora pone en serio riesgo el futuro inmediato del futbolista.

El encuentro, correspondiente a la Segunda División de España, se disputó bajo un clima de máxima tensión. Ambos equipos se juegan la permanencia y cada punto es vital. En ese contexto cargado, Andrada perdió el control en los minutos finales y pasó de ser protagonista deportivo a foco de repudio generalizado.

Qué pasó dentro de la cancha

Todo ocurrió sobre el cierre del partido, cuando el árbitro sancionó una infracción que derivó en protestas airadas. Andrada, visiblemente alterado, empujó a un futbolista rival y recibió la segunda tarjeta amarilla, lo que provocó su expulsión. Sin embargo, lejos de retirarse del campo, el arquero argentino volvió sobre sus pasos y le propinó una trompada directa en el rostro a Jorge Pulido, capitán del Huesca.

La violenta agresión de Esteban Andrada contra un rival. Video: X/@LorenzoGelardo_

El golpe fue contundente y desató el caos. Jugadores, suplentes y cuerpos técnicos se involucraron en una pelea generalizada que obligó a frenar el partido y dejó una imagen inédita incluso para el fútbol profesional español.

El castigo que se analiza

El episodio fue detalladamente registrado en el acta arbitral, un punto clave que agrava la situación del jugador. Según el reglamento disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, las agresiones fuera de jugada pueden castigarse con suspensiones de entre cuatro y doce partidos, e incluso hasta quince fechas si se considera que hubo lesión o conducta especialmente grave.

La agresión de Esteban Andrada podría costarle una sanció histórica Foto: Foto captura video

Especialistas arbitrales y medios españoles coinciden en que la sanción podría ubicarse en el rango más alto, no solo por el golpe en sí, sino porque ocurrió con el juego detenido y tras la expulsión. Incluso existen antecedentes históricos en el fútbol español donde acciones similares terminaron con castigos ejemplares de más de diez jornadas.

Arrepentimiento público y reacción del club

Horas después del escándalo, Andrada publicó un mensaje en redes sociales donde pidió disculpas públicas, reconoció su error y aseguró estar arrepentido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El Real Zaragoza emitió un comunicado contundente en el que repudió la conducta del arquero y confirmó que evaluará medidas disciplinarias internas, más allá de la decisión que adopte el Comité de Disciplina.

El club atraviesa un momento deportivo delicado y teme que esta situación impacte negativamente en la recta final del campeonato, donde cada partido es decisivo para evitar el descenso.

Un futuro en duda

La consecuencia más fuerte de este episodio podría ir más allá de la sanción inmediata. Andrada se encuentra en Zaragoza a préstamo y su continuidad es ahora una incógnita. Una suspensión prolongada lo dejaría inactivo durante gran parte del cierre de la temporada y comprometería seriamente su valor deportivo.

Para un arquero con trayectoria internacional y pasado en clubes importantes, este tipo de episodios pesan fuerte. El fútbol europeo, especialmente en categorías profesionales, mantiene una postura cada vez más estricta frente a la violencia dentro del campo.

Un episodio que deja una marca

El caso de Esteban Andrada reabre un debate recurrente: la presión competitiva, los límites emocionales y la responsabilidad de los futbolistas como figuras públicas. En pocos segundos, un ataque de furia puede opacar años de carrera y transformar un partido de fútbol en un escándalo internacional.