Selección de Irán Foto: EFE

La incertidumbre sobre la participación de Irán en el Mundial 2026 generó un fuerte impacto en la FIFA, que ya estudia distintas alternativas para garantizar estabilidad competitiva. Aunque Irán no confirmó oficialmente su baja, declaraciones de sus autoridades y el complejo contexto geopolítico obligaron al organismo a preparar un plan de contingencia.

Este artículo profundiza en las opciones que evalúa la FIFA, los criterios reglamentarios, los posibles reemplazos dentro de la AFC, y cómo este caso podría convertirse en uno de los episodios más singulares de la historia de la Copa del Mundo.

Por qué la participación de Irán está en duda

Las dudas comenzaron después de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, generando un clima crítico que afectó no solo al país sino también a su estructura deportiva. El ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, explicó que la situación “no ofrece condiciones” para competir, citando las guerras recientes y miles de víctimas civiles. Aunque no implica una renuncia formal, sí abre una ventana de incertidumbre inédita.

El presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj, también puso en duda la presencia del equipo, cuestionando la realización del torneo en Estados Unidos y afirmando que es difícil “esperar con ilusión el Mundial” dadas las condiciones políticas actuales.

Qué establece el reglamento de la FIFA si una selección clasificada se retira

Aunque Irán aún estudia su postura, la FIFA dispone de un marco claro para enfrentar una eventual baja.

Sanciones económicas

Si una selección clasificada renuncia con más de 30 días de anticipación —como ocurriría si Irán anunciara una decisión próximamente— debe afrontar:

Una multa mínima de 250.000 francos suizos .

Devolución de todos los fondos recibidos para su preparación, incluyendo los 1,5 millones de dólares otorgados por la FIFA para gastos pretorneo.

Estas medidas buscan proteger la integridad financiera del Mundial y evitar retiros sin justificación reglamentaria.

Mundial 2026 Foto: EFE

Medidas disciplinarias

Además de la multa, existe la posibilidad de que la federación sea excluida de futuras competiciones organizadas por la FIFA, dependiendo de la gravedad del caso y su impacto organizativo.

Cómo decide la FIFA qué selección reemplaza una vacante

Una eventual decisión de Irán abriría una pregunta clave: ¿quién ocupa su lugar?

El reglamento (artículo 6.7) indica que, ante el retiro de una selección ya clasificada, la FIFA tiene la potestad total de decidir qué federación la reemplaza, sin mecanismos automáticos como repechajes adicionales o ascenso directo de una selección eliminada.

Para ello, el organismo suele considerar:

Criterios deportivos (rendimiento en eliminatorias).

Equilibrio continental (mantener distribución de plazas).

Posicionamiento FIFA .

Continuidad logística del grupo afectado.

La prioridad es que el reemplazo surja de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que Irán ocupa un cupo asiático y sustituirlo con una selección de otra confederación alteraría el balance continental.

Selecciones que analiza la FIFA si Irán no participa

1. Irak: el candidato más firme

Irak aparece como primera opción debido a su rendimiento regional y su participación en el repechaje asiático, que lo posiciona como el equipo mejor ubicado sin clasificación directa.Los informes indican que sería el principal beneficiado si la FIFA se ve obligada a designar un reemplazo dentro de la AFC.

Irak incluso ya disputó un repechaje que lo dejó cerca de una plaza mundialista, lo cual refuerza su estatus como alternativa natural.

2. Emiratos Árabes Unidos: el siguiente en la lista

Si Irak finalmente accede al Mundial por la vía intercontinental, la selección siguiente con mejor ubicación sería Emiratos Árabes Unidos (EAU).La AFC y la FIFA consideran este criterio para mantener justicia deportiva, equilibrio y representación asiática.

Irán cuenta con el apoyo de dos potencias mundiales. Foto: via REUTERS

Un caso casi inédito en la historia del Mundial

Si Irán optara por no competir, estaríamos frente a un acontecimiento extremadamente inusual.La última vez que equipos clasificados renunciaron fue en 1950, cuando Francia e India decidieron no participar, aunque en contextos muy distintos y sin conflictos bélicos involucrados.

Esto explica por qué la FIFA actúa con cautela:

debe evitar cambios bruscos en el formato,

preservar compromisos comerciales con sedes, sponsors y televisores,

y proteger la estabilidad del torneo más importante del planeta.

Cómo impactaría la ausencia de Irán en el Grupo G

Irán está asignado al Grupo G, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.Una eventual modificación obligaría a la FIFA a:

reasignar calendario,

ajustar los partidos en Estados Unidos,

garantizar que el reemplazo no altere la competitividad del grupo.

En términos de logística, esto tendría impacto directo en sedes como Los Ángeles y Seattle, donde Irán debía disputar sus encuentros.

Qué puede pasar en las próximas semanas

A pesar de las dudas, no existe confirmación oficial de baja por parte de Irán.Las autoridades deportivas del país analizan factores como:

seguridad en territorio estadounidense,

visados para jugadores y cuerpo técnico,

estabilidad política interna,

riesgos operativos vinculados a la guerra.

La FIFA, por su parte, monitorea la situación día a día y mantiene abiertas todas las alternativas.

La incertidumbre sobre Irán en el Mundial 2026 se convirtió en uno de los temas más buscados del torneo. Aunque la selección no ha renunciado oficialmente, la FIFA ya evalúa reemplazos, sanciones y escenarios competitivos. Irak y Emiratos Árabes Unidos se perfilan como las principales alternativas para cubrir una vacante que podría alterar la historia reciente del fútbol mundial.