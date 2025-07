Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Djokovic se hizo centenario en Wimbledon: “El tenis me ha hecho lo que soy”

“Es histórico, suena muy bien”, respondió sobre la victoria 100, que le pone a la altura de Roger Federer y Martina Navratilova, los únicos en la historia en llegar a esa cifra hasta ahora.

Djokovic en Wimbledon. Foto: REUTERS

El serbio Novak Djokovic, que consiguió este sábado su victoria número cien en Wimbledon, aseguró que el tenis le ha hecho quien es y que es un privilegiado por poder seguir compitiendo de esta forma.

El de Belgrado derrotó a su compatriota Miomir Kecmanovic y se clasificó por decimoséptima vez para los octavos de final de Wimbledon.

“He disfrutado mucho, excepto quizás los últimos dos juegos. Un poco de tensión al final, porque he tenido un 5-1 y se me ha complicado. Nunca es fácil jugar contra un amigo, alguien a quien he conocido durante tantos años. Más que rivales somos amigos y compañeros de equipo”, dijo Djokovic a pie de pista.

Djokovic en Wimbledon. Foto: REUTERS

“Es histórico, suena muy bien”, respondió sobre la victoria 100, que le pone a la altura de Roger Federer y Martina Navratilova, los únicos en la historia en llegar a esa cifra hasta ahora.

“Soy un privilegiado por estar en esta posición. El tenis me ha hecho lo que soy, me ha dado grandes experiencias. A esta edad seguir compitiendo con los jóvenes. Wimbledon es mi torneo favorito, mi sueño, no solo mío, de muchos tenistas. Muchos niños sueñan con estar aquí y yo he tenido la suerte de hacerlo muchas veces. Estoy bendecido”, afirmó.

Djokovic en Wimbledon. Foto: REUTERS

Además, Djokovic explicó su celebración de este año, un pequeño baile con las manos, y dijo que lo hace por su hija, a la que animó a que bailara desde la grada para disfrute del público. “Ojalá podamos seguir bailando más partidos”, señaló.